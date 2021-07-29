Четверг, 29 Июля 2021 18:29

АрмИнфо. Сотрудники сферы общественных услуг и госслужащие будут обязаны вакцинироваться либо периодически представлять сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян 29 июля после заседания правительства рассказывая о готовящемся пакет ограничений для невакцинированных граждан.

Ранее, 26 июля и.о. главы Минздраве заявила, что вакцинация от коронавируса в Армении не станет обязательной, однако введет определенные ограничения. Пакет ограничений будет представлен общественности во второй половине августа этого года. При этом она добавила, что Минздрав разработал также стимулирующие мероприятия для повышения уровня вакцинации граждан. По словам и.о. главы ведомства, последние будут связаны со сферой культуры. В частности, вакцинированным гражданам будут предоставлены билеты для участия в культурных мероприятиях, посещения театров, оперы.

Как пояснила сегодня Анаит Аванесян, в ведомстве предусмотрели ряд инструментов, в частности, в определенных сферах общественных услуг или тех рабочих местах, где контакты достаточно активные и граждане входят в группу риска. "Мы предложили, к примеру, обязательное требование по проведению периодического тестирования сотрудников", - сказала Аванесян.

По ее словам, обсуждаются также иные варианты, но пока они будут действовать только для представителей сферы общественных услуг и государственного управления. В случаях, если сотрудники не представят сертификат о вакцинации, то будут обязаны периодически представлять сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР- теста на COVID-19.

Как отметила и.о. главы минздрава, в Армении уже вакцинировались 163 тыс. человек, наиболее активные регионы - Ширак, Гегаркуник, Арагацотн и Армавир, в которых зафиксированы достаточно высокие показатели вакцинации, низкие показатели зафиксированы в Лори и Вайоцдзоре. По ее словам, результаты по вакцинации неудовлетворительные, но радует темп роста желающих. В Минздраве уверены, что при получении новой партии темпы возрастут и до конца года будут обеспечены запланированные показатели по вакцинации.

Напомним, что сегодня правительство Армении приняло решение выделить 3 млрд 459 млн драмов на приобретение китайской вакцины против коронавируса Sinopharm и вакцины мериканско-немецкого производства Pfizer/BioNTech. На эти средства Армения закупит также 500 тыс. доз вакцины от коронавируса в результате чего доля вакцинированных граждан в общей численности увеличится на 10% (500 тыс доз на 250 тыс человек, в 2-х дозах).