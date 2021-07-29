Четверг, 29 Июля 2021 15:10

АрмИнфо.В результате изучения документов, представленных Службой государственного надзора Республики Армения, которые касались деятельности ЗАО <Ереванская ТЭЦ> были обнаружены многочисленные очевидные факты о злоупотреблениях криминального характера.

В частности было выявлено, что в результате некачественных строительных работ в компании, оплаты исполнительных актов по фактически незавершенным строительным работам, злоупотреблений в процедурах закупок, заключения договоров на невыгодных для компании условиях и т. д., компании и государству был нанесен ущерб в размере

свыше 21 млрд. драмов. Учитывая, что в результате изучения материалов были получены достаточные сведения о том, что в результате фальсификации документов, использования должностными лицами компании своего должностного положения вопреки интересам службы, растраты средств, государству и компании был нанесен существенный ущерб, в Управлении защиты госинтересов Генпрокуратуры Армении возбуждено уголовное дело (согласно 1,2,3 пунктам 1 части 179 статьи, 1 пункту 3 части 179 статьи, 1 и 2 части 308 статьи, 2 части 325 статьи Уголовного кодекса Армении). Для ведения следствия уголовное дело направлено в Следственный комитет Армении.

Отметим, что предприятие "Ереванская ТЭЦ" основано в 1963 году. В 1997 году было создано государственное закрытое акционерное общество

<Ереванская теплоэлектроцентраль>. На долю ТЭЦ приходится 20% производимой в Армении электроэнергии. Напомним, что 13 ноября 2019 года в Ереване было подписано соглашение о строительстве нового теплового блока с комбинированным парогазовым циклом, который строится на прилегающей к Ереванской ТЭЦ территории. Работы ведет компания "Ренко". Общий объем инвестиций составит $250 млн.