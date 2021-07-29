Четверг, 29 Июля 2021 13:12

АрмИнфо. Армения направит 3 млрд 459 млн драмов на приобретение китайской вакцины против коронавируса Sinopharm и вакцины мериканско-немецкого производства Pfizer/BioNTech.

На эти средства Армения закупит также 500 тыс. доз вакцины от коронавируса в результате чего доля вакцинированных граждан в общей численности увеличится на 10% (500 тыс доз на 250 тыс человек, в 2-х дозах).

Ио. Главы Минздрава Анаит Аванесян сообщила, что по положению на 29 июля в Армении от коронавируса вакцинировалось 163 человек. Сегодня в Армении доступны без каких-либо ограничений препараты российского производства (Спутник V), британо- шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак).

Отметим, что вакцина от компаний Pfizer и BioNTech стала первым препаратом, который официально одобрен Всемирной организацией здравоохранения. Исследования ВОЗ показали, что вакцина соответствует критериям безопасности и эффективности. Уже в мае с.г. ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, разрешив применять ее при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше по схеме: введения двух доз с интервалом от трех до четырех недель. Отмечалось, что эффективность этой китайской вакцины против, как легкой, так и тяжелой формы заболевания составляет 79 процентов для всех возрастных групп вместе взятых. В ВОЗ отметили, что в клинических исследованиях участвовало мало людей в возрасте старше 60 лет. Тем не менее, Организация не рекомендует устанавливать верхний возрастной предел для этой вакцины.