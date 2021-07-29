Четверг, 29 Июля 2021 12:19

АрмИнфо.Баку, своими действиями, пытается нивелировать какую-либо возможность диалога, своей риторикой и действиями дискредитируя в том числе Трехсторонние заявления от 9 ноября и 11 января, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 29 июля перед началом заседания правительства.

По его словам, вопреки усилиям правительства Армении и международного сообщества, ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы не стабилизируется. "Азербайджан продолжает агрессивную риторику и применение агрессивных действий, одновременно оставляя безответными все предложения международного сообщества, направленные на политическое решение и долгосрочную стабилизацию ситуации",- сказал он.

Пашинян напомнил об апрельском призыве сопредседателей МГ ОБСЕ о начале политического диалога на высшем уровне при первой же возможности под эгидой сопредседателей. "До сегодняшнего дня Азербайджан не отреагировал на данный призыв, между тем Армения неоднократно подчеркивала свою готовность в любое время начать переговорный процесс в предлагаемом формате", - сказал он. Помимо этого, Ереван, как подчеркнул Пашинян, выразил также свою готовность начать диалог по вопросам, находившемся вне рамок мандата МГ ОБСЕ.

Таким образом, как считает и.о премьера, действия Баку, помимо все прочего, направлены на дискредитацию Трехсторонних заявлений. В частности, вопреки пункту 8 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в Азербайджане продолжаются судебные заседания над армянскими военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами по надуманным обвинениям, в результате чего они осуждаются на долгие годы тюремного заключения. "Заслуживает особого внимания тот факт, что почти все осужденные за последний период были взяты в плен после 9 ноября, в зоне ответственности миротворцев (российского миротворческого контингента-ред.). Если этот факт сопоставить с той широкомасштабной кампанией, которая в Азербайджане ведется против российских миротворцев и тем, что Баку до сих пир не подписал мандат миротворцев, становится очевидно, что это направлено против миротворцев, то есть установления стабильности и мира в Нагорном Карабахе", - указал он.

Вместе с тем, по мнению и.о. главы армянского правительства, Баку предпринимает последовательные действия, направленные на дискредитацию темы разблокировки региональных коммуникаций. Вопреки тому, что в заявлениях от 9 ноября и 11 января нет упоминания или формулировки о "коридоре", а также не указаны конкретные маршруты, Баку поднимает данный вопрос, отметил он. "Ранее неоднократно говорил, что Армения не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать какой-либо вопрос в рамках коридорной логики", - отметил Никол Пашинян, ещё раз подчеркнув, что тем самым, Азербайджан работает против открытия региональных коммуникаций, что крайне важно для армянской стороны.

По его словам, для Еревана однозначно - все региональные - экономические и транспортные коммуникации, должны быть разблокированы. В результате этого, как отметил Пашинян, по территории Азербайджана Армения должна получить сухопутный "выход" на РФ, Иран и Центральную Азию, аналогичная возможность будет предоставлена Баку для выхода на Нахичевань, Грузию и ИРИ. Для реализации данной программы, на соответствующих участках границы должны быть созданы таможенные пункты, пересечение которых должно быть осуществлено в рамках международного права и правил СНГ.

Азербайджанские ВС не только продолжают незаконно находиться на суверенной территории Армении, но и последовательно предпринимают провокационные действия, таким образом, пытаясь дискредитировать систему ОДКБ, одновременно обвиняя Ереван в провокациях, подчеркнул и.о. премьера Армении. По его словам, Армения, которая с сентября примет председательство ОДКБ, понимает всю ответственность не втягивать своих партнеров в военные действия. "Официально исключаю какие-либо провокационные действия со стороны армянских ВС", - заявил он, подчеркнув важность размещения мониторинговой миссии ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы в целях исключения взаимных обвинений в будущем. Вместе с тем, как указал и.о. главы правительства, в условиях невозможности реализации подобной миссии, для Армении приемлемы иные международно принятые форматы, в том числе МГ ОБСЕ.

Пашинян подчеркнул, что утверждения Баку относительно того, что Ереван выступает против процесса делимитации и демаркации, не соответствуют действительности. Более того, по его словам, правительство Армении получило соответствующий мандат от своего народа. Он напомнил о том, что еще 27 мая на заседании Совбеза Армении предложил кратчайший путь разрешения конфликта - зеркальный отвод войск двух стран, размещение российских миротворцев на участке Сотк-Хознавар, мониторинг приграничной линии, а затем и старт процесса по делимитации и демаркации. "С учетом сложившейся ситуации считаю, что целесообразно рассмотреть вопрос размещения опорных пунктов российских пограничников вдоль всей границы с Азербайджаном. Это позволит осуществлять работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений", - сказал он, добавив, что Ереван планирует обсудить эту тему с российскими коллегами.

Как подчеркнул и.о. главы кабмина, в соответствии с мандатом, полученным от армянского народа, правительство Армении намерено предпринять все необходимые действия для обеспечения мира и стабильности в регионе.