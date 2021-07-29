Четверг, 29 Июля 2021 11:23

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 5 930 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 233 человек (3,9%), выздоровело - 123, скончалось -7.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 29 июля фактическое лечение в Армении получают 4 378 пациентов.

Кроме того, за вчерашние сутки было зарегистрировано 3 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1119.

В общей же сложности в стране коронавирусная болезнь подтвердилась у 229 603 граждан (17,3%), выздоровело 219 502 (95,6%), скончалось - 4604 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 328 107 тестов на коронавирус.