Четверг, 29 Июля 2021 11:19

АрмИнфо.Конверс Банк завершил 12-е и 13-е размещение облигаций на два месяца раньше заявленных сроков. Впервые размещение облигаций было реализовано через мобильное приложение Конверс Банка.

В общей сложности банк разместил облигации в размере 3 млрд драмов и 10 млн долларов США. Срок обращения облигаций составляет 36 месяцев, выплата купона осуществляется раз в полгода, ставка купона составляет 9,75% и 5,25% соответственно.

Банк обратиться в Армянскую фондовую биржу для регистрации размещенных облигаций на платформе ABond.

В настоящее время на Армянской фондовой бирже обращаются облигации Конверс Банка на сумму 2 млрд драмов и 15 млн долларов США двумя траншами.

Банк планирует размещение еще двух траншей облигаций в 2021 году.

Конверс Банк предоставляет полный спектр банковских услуг как в филиалах, так и на онлайн-платформах. По состоянию на 30.06.2021 активы банка составляют 360 млрд драмов, кредитный портфель - 223 млрд драмов, обязательства - 254,7 млрд драмов.