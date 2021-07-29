Четверг, 29 Июля 2021 11:17

АрмИнфо.США призывают Армению и Азербайджан предпринять незамедлительные шаги для деэскалации ситуации на границе. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

В источнике отмечено, что США осуждают недавнюю эскалацию насилия на международной границе между Арменией и Азербайджаном и призывают стороны выполнять свои обязательства по прекращению огня.

По словам руководителя пресс-службы Госдепа США, сохраняющаяся напряженность на границе подчеркивает, что только всеобъемлющее решение способно нормализовать отношения между двумя странами и позволит жителям региона мирно жить вместе.

Кроме того, в Госдепартаменте США призвали Ереван и Баку как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта.