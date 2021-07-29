Четверг, 29 Июля 2021 11:00

АрмИнфо. 29 июля около 08:40 подразделения ВС Азербайджана вновь открыли огонь по армянским позициям, расположенным на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуниксой области.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, произошла непродолжительная <перестрелка>. После действий армянской стороны огонь противника был подавлен. Однако в результате азербайджанской провокации один военнослужащий ВС Армении получил огнестрельное ранение.

По состоянию на 09:30 на армяно-азербайджанской границе ситуация спокойная.