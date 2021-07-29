Четверг, 29 Июля 2021 10:51

АрмИнфо.Продолжающиеся военные преступления Азербайджана против Армении показывают, что конечная цель азербайджано-турецкого тандема - нанести сокрушительный удар по армянской государственности. Об этом говорится в официальном заявлении Европейского офиса <Ай Дат>.

В источнике отмечено, что международное сообщество, Европейский Союз и страны- члены ЕС должны раз и навсегда понять, что это не что иное, как новая попытка продолжить этническую чистку армян, начатую во время войны в Арцахе в 2020 году.

<Эта военная агрессия показывает, что конечная цель азербайджано-турецкой коалиции осуществить геноцидальные устремления диктаторов Алиева и Эрдогана, которые были определены еще более века назад Османской империей>, - говорится в заявлении.

Европейский офис <Ай Дат> решительно осуждает последние действия Азербайджана и призывает ЕС, а также демократические страны свободного мира однозначно осудить продолжающуюся агрессию Азербайджана на суверенной и международно признанной территории Армении.

Организация призывает предпринять все возможные шаги, чтобы немедленно остановить агрессивный диктаторский тандем. <Безнаказанность и <двусторонность> равносильны поддержке агрессору. Как граждане ЕС, мы требуем от нашего руководства справедливости>, - говорится в заявлении.