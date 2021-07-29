Четверг, 29 Июля 2021 01:59

АрмИнфо. Палата представителей Конгресса США приняла поправку Френка Паллоне, предлагающую существенно сократить военную помощь США Азербайджану, сообщает Армянский национальный комитет Америки.

Поправка Паллоне гласит: <Никакие средства, выделенные или иным образом предоставленные в соответствии с настоящим Законом [H.R.4373] в рамках <Международного военного образования и подготовки> и <Программы иностранного военного финансирования>, не могут быть доступны для Азербайджана>.

Ранее сообщалось, что голосование Палаты представителей по поправке Паллоне к законопроекту об иностранной помощи на 2022 финансовый год может состояться 28 июля, согласно решению Комитета по внутренним правилам США. <Должны ли американские налогоплательщики субсидировать армию богатого нефтью азербайджанского диктатора Ильхама Алиева>, - заявил Палонне в своих тезисах к законопроекту.

По его словам, после этнической чистки Азербайджаном более 100 000 коренных армян из Арцаха (Нагорного Карабаха) и на фоне вторжения Азербайджана и оккупации армянской территории, США не должны направлять ни одного доллара богатому нефтью режиму. Более 120 миллионов долларов в виде военной помощи, которую США опрометчиво предоставили Азербайджану, придали смелости деспотическому режиму в Баку, существенно усилив этнические чистки в Арцахе в сентябре прошлого года и побудив Баку продолжить вторжение и оккупацию армянских земель сегодня.

Сейчас, более чем когда-либо, Конгресс должен действовать двухпартийным образом, чтобы поддерживать дух и букву раздела 907 Закона о поддержке свободы, давнего положения закона, направленного на привлечение Азербайджана к ответственности за его безжалостную агрессию против армян», отметил Палонне. Более того, по его мнению, направление военной помощи США нарушителям прав человека, таким как Азербайджан, не только безрассудно, но и способствует агрессивному поведению Баку,а также подрывает приверженность администрации США защите прав человека как основного принципа внешней политики США. Подстрекательство в отношении одного из самых авторитарных режимов в мире во время регионального гуманитарного кризиса и кризиса безопасности сигнализирует о том, что США готовы отказаться от слбственных ценностей ради нефтяных интересов.

Как так же отметил конгрессмен, признание Геноцида армян со стороны США влечет за собой ответственность, в том числе отказ от отправки оружия или помощи государствам - таким как Азербайджан - которые открыто пытаются завершить это преступление.