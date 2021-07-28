Среда, 28 Июля 2021 20:57

АрмИнфо.Сегодня состоялось очередное заседание исполнительного органа РПА, которое провел президент РПА, третий президент РА Серж Саргсян. Как сообщили в партии, в ходе заседания обсуждалась ситуация на восточных границах Армении, а также ситуация на границах с Нахичеваном, оценки которой уже были озвучены в совместном заявлении двух оппозиционных блоков.

Было поручено надлежащим образом проинформировать международных партнеров партии о резком обострении региональной напряженности и военных действиях, развязанных вооруженными силами Азербайджана.

Было отмечено, что для МИД РА недопустимо использование словосочетания <территория Нагорного Карабаха> вместо термина <Нагорно-Карабахская Республика>.

Были освещены вопросы, касающиеся предстоящей деятельности выдвинутых партией депутатов на первом заседании Национального Собрания.

Был так же затронуты вопросы создания полноценной комиссии по вопросам Арцаха и штатной работе в Национальном Собрании.

Напомним, что из 107 депутатов, которые по результатам прошедших 20 июля парламентских выборов займут свои места, оппозиционный блок

<Честь имею>, куда входят Республиканская партия Армении и партия Артура Ванецяна "Родина", получила 7 мандатов. 29 мандатов достались оппозиционному блоку <Айастан> второго президента Роберта Кочаряна, и 71 мандатом будет обладать правящая партия <Гражданский договор>.