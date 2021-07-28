Arminfo.info




 Среда, 28 Июля 2021 20:56

Рубинян: С 16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ

Рубинян: С 16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ

АрмИнфо. 16 сентября текущего года Армения вновь примет председательство в ОДКБ, заявил в эфире Общественного телевидения страны председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Рубен Рубинян. Он подчеркнул, что председательство в ОДКБ страна примет <со всеми вытекающими из этого последствиями>.

Говоря о реакции на обращение Армении к ОДКБ за консультациями, которое состоялось еще 12 мая в связи с проникновением азербайджанских ВС на суверенную территорию РА, он отметил, что <процесс продолжается> и Армения продолжит использовать все доступные инструменты, и ОДКБ должна адекватно отреагировать на эту ситуацию, <потому что это обязанность ОДКБ>.

Напомним, что сегодня ночью ВС Азербайджана осуществили вооруженную провокацию на границе в районе села Верин Шоржа. В результате погибло 3 армянских военнослужащих и четверо получили ранения. МО Азербайджана сообщил о двух раненных. МИД Армении подтвердил информацию, что военные действия удалось приостановить благодаря посредничеству российской стороны.

Отметим, что Армения лишилась председательства в ОДКБ в начале ноября 2018 года в связи с тем, что правительство страны досрочно отозвало генерального секретаря Организации Юрия Хачатурова с в связи с заведением на него уголовного дела по признакам свержения конституционного строя в ходе событий 1 марта 2008 года.  Заменить Хачатурова новым представителем от Армении не удалось, и генсеком ОДКБ был в ротационном порядке назначен представитель Республики Беларусь Станислав Зась.


Лента новостей
Республиканская партия Армении обсудила ситуацию на восточных границах и сделала замечание МИД-уРеспубликанская партия Армении обсудила ситуацию на восточных границах и сделала замечание МИД-у
Рубинян: С 16 сентября Армения примет председательство в ОДКБРубинян: С 16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ
Ключевые вопросы сотрудничества обсуждены на заседании совместной Tуркмено-Tаджикской комиссии в ДушанбеКлючевые вопросы сотрудничества обсуждены на заседании совместной Tуркмено-Tаджикской комиссии в Душанбе
Поправка Паллоне может лишить Азербайджан права на получение военной помощи от СШАПоправка Паллоне может лишить Азербайджан права на получение военной помощи от США
Следком: По факту убийства армянских военнослужащих и нарушения территориальной целостности Республики Армения возбуждено уголовное делоСледком: По факту убийства армянских военнослужащих и нарушения территориальной целостности Республики Армения возбуждено уголовное дело
Путин обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана в ходе совещания с членами СовбезаПутин обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана в ходе совещания с членами Совбеза
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Минобороны сообщает о 4 раненных с армянской стороны в результате провокации ВС АзербайджанаМинобороны сообщает о 4 раненных с армянской стороны в результате провокации ВС Азербайджана
Левон Айвазян: Позиция армянской стороны остается неизменной - подразделения ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории АрменииЛевон Айвазян: Позиция армянской стороны остается неизменной - подразделения ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении
Аргишти Кярамян встретился с Сергеем КопыркинымАргишти Кярамян встретился с Сергеем Копыркиным
Франция готова рассмотреть заявления Армении в оборонной сфереФранция готова рассмотреть заявления Армении в оборонной сфере
Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в "шпионаже", приговорены к лишению свободы сроком на 15 лет
Франция призывает к возобновлению политических процессов между Арменией и АзербайджаномФранция призывает к возобновлению политических процессов между Арменией и Азербайджаном
Пашинян назначил служебное расследование для изучения обоснованности дополнительных финансовых ассигнований из госбюджетаПашинян назначил служебное расследование для изучения обоснованности дополнительных финансовых ассигнований из госбюджета
Омбудсмен: Обстрелы территории Армении имеют единое намерение - нарушают права, жизнь и мир гражданского населения АрменииОмбудсмен: Обстрелы территории Армении имеют единое намерение - нарушают права, жизнь и мир гражданского населения Армении
Нарине Меликян: Стереотип «стеклянного потолка» делает компании пленниками «порочного круга некомпетентности»Нарине Меликян: Стереотип «стеклянного потолка» делает компании пленниками «порочного круга некомпетентности»
Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армиюТурция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию
МО: при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огняМО: при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня
Баку принял предложение о прекращении огня на границе с АрмениейБаку принял предложение о прекращении огня на границе с Арменией
Россия обязана выполнять обязательства, а Армения обязана это потребоватьРоссия обязана выполнять обязательства, а Армения обязана это потребовать
Омбудсмен Армении представил факты о преступных обстрелах азербайджанских ВСОмбудсмен Армении представил факты о преступных обстрелах азербайджанских ВС
Председатель Великого Национального Собрания Турции говорит Председатель Великого Национального Собрания Турции говорит "о горьких последствиях" для Армении
Подразделения ВС Азербайджана, атаковавшие армянские позиции, отброшены назадПодразделения ВС Азербайджана, атаковавшие армянские позиции, отброшены назад
В результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненыхВ результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых
Пакистан вовлекается в южнокавказские делаПакистан вовлекается в южнокавказские дела
Артур Ванецян предлагает в парламенте 8-го созыва создать постоянную комиссию по вопросам АрцахаАртур Ванецян предлагает в парламенте 8-го созыва создать постоянную комиссию по вопросам Арцаха
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Тяжелоатлетка Полина Гурьева завоевала первую для Туркменистана медаль на Олимпийских играхТяжелоатлетка Полина Гурьева завоевала первую для Туркменистана медаль на Олимпийских играх
Армен Саркисян и президент Агентства международного сотрудничества Японии обсудили расширение сотрудничестваАрмен Саркисян и президент Агентства международного сотрудничества Японии обсудили расширение сотрудничества
В Армении откроется клиника по блефаропластикеВ Армении откроется клиника по блефаропластике
Глава общины Каджаран Манвел Парамазян останется под арестомГлава общины Каджаран Манвел Парамазян останется под арестом
Подробности от СК: Солдат-срочник застрелилсяПодробности от СК: Солдат-срочник застрелился
Мэрия Еревана намерена повысить зарплаты около 2 тысячам своих сотрудниковМэрия Еревана намерена повысить зарплаты около 2 тысячам своих сотрудников
Прогноз: Удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастсяПрогноз: Удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастся
Эксперт: Главной целью США и Великобритании был окончательный разгром армянских сил в Арцахе, его полный захват и уход России из АрменииЭксперт: Главной целью США и Великобритании был окончательный разгром армянских сил в Арцахе, его полный захват и уход России из Армении
За сутки в Армении подтвердилось 180 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 7За сутки в Армении подтвердилось 180 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 7
Посол США посетила Гегаркуникскую областьПосол США посетила Гегаркуникскую область
Президент Армении: Когда ты маленький, ты должен уметь объединить все свои силы, чтобы сила удара была великаПрезидент Армении: Когда ты маленький, ты должен уметь объединить все свои силы, чтобы сила удара была велика
ACBA Bank: На развитие зеленой экономики в Армении будет направлено $5 млн.ACBA Bank: На развитие зеленой экономики в Армении будет направлено $5 млн.
Америабанк - лидирующий налогоплательщик среди армянских банков по итогам I полугодия 2021гАмериабанк - лидирующий налогоплательщик среди армянских банков по итогам I полугодия 2021г
Состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств России и АрменииСостоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств России и Армении
Президент Армении назначил послов в Египте, Туркменистане, Колумбии и на КубеПрезидент Армении назначил послов в Египте, Туркменистане, Колумбии и на Кубе
США призвали своих граждан воздержаться от поездок в Армению и АрцахСША призвали своих граждан воздержаться от поездок в Армению и Арцах
В Арцахе погиб военнослужащийВ Арцахе погиб военнослужащий
Артак Бегларян: Народ и власти Арцаха не примут никогда никакого статуса де-юро или де-факто в составе АзербайджанаАртак Бегларян: Народ и власти Арцаха не примут никогда никакого статуса де-юро или де-факто в составе Азербайджана
Пашинян в офисе партии власти проводит встречу с новоизбранными депутатами партии Пашинян в офисе партии власти проводит встречу с новоизбранными депутатами партии "Гражданский договор": Повестка неизвестна
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Апелляционном уголовном суде Еревана обсуждается вопрос изменения меры пресечения руководителю общины Каджаран в его отсутствиеВ Апелляционном уголовном суде Еревана обсуждается вопрос изменения меры пресечения руководителю общины Каджаран в его отсутствие
В Баку начался процесс над армянским блогером и его другомВ Баку начался процесс над армянским блогером и его другом
Высший судебный совет Армении отклонил ходатайство Комиссии по предупреждению коррупции о привлечении к дисциплинарной ответственности Рубена ВардазарянаВысший судебный совет Армении отклонил ходатайство Комиссии по предупреждению коррупции о привлечении к дисциплинарной ответственности Рубена Вардазаряна
Вскоре Министерство здравоохранения Армении введет ограничения для стимулирования процесса вакцинации гражданВскоре Министерство здравоохранения Армении введет ограничения для стимулирования процесса вакцинации граждан
Национальное собрание Армении 8-го созыва 2 августа на первом заседании изберет председателя НС и трех вице-спикеровНациональное собрание Армении 8-го созыва 2 августа на первом заседании изберет председателя НС и трех вице-спикеров
Обеспечивая безопасность движенияОбеспечивая безопасность движения
Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в "шпионаже", могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 15 лет
Пашинян ознакомился с работами по капитальному ремонту и техническому перевооружению МЦ Пашинян ознакомился с работами по капитальному ремонту и техническому перевооружению МЦ "Сурб Григор Лусаворич"
В Армении по последним данным от коронавируса вакцинировалось 152 529 человекВ Армении по последним данным от коронавируса вакцинировалось 152 529 человек
Минобороны: Противник открыл огонь по армянским позициям в Гегаркуникской и Араратской областях - жертв нетМинобороны: Противник открыл огонь по армянским позициям в Гегаркуникской и Араратской областях - жертв нет
Политолог: То, как далеко зайдет Запад в Армении зависит от самой Армении и от геополитикиПолитолог: То, как далеко зайдет Запад в Армении зависит от самой Армении и от геополитики
В общине Берд будут развивать археологический туризмВ общине Берд будут развивать археологический туризм
Служба нацбезопасности Армении сообщает о выявление коррупционных преступлений в Ширакской областиСлужба нацбезопасности Армении сообщает о выявление коррупционных преступлений в Ширакской области
Читать больше



Эксперты
Россия обязана выполнять обязательства, а Армения обязана это потребоватьРоссия обязана выполнять обязательства, а Армения обязана это потребовать
Прогноз: Удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастсяПрогноз: Удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастся
Эксперт: Главной целью США и Великобритании был окончательный разгром армянских сил в Арцахе, его полный захват и уход России из АрменииЭксперт: Главной целью США и Великобритании был окончательный разгром армянских сил в Арцахе, его полный захват и уход России из Армении
Политолог: То, как далеко зайдет Запад в Армении зависит от самой Армении и от геополитикиПолитолог: То, как далеко зайдет Запад в Армении зависит от самой Армении и от геополитики
Политолог: В отличие от России, ЕС про деньги, технологии и демократию, но не про войнуПолитолог: В отличие от России, ЕС про деньги, технологии и демократию, но не про войну
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности