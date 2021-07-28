Среда, 28 Июля 2021 20:56

АрмИнфо. 16 сентября текущего года Армения вновь примет председательство в ОДКБ, заявил в эфире Общественного телевидения страны председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Рубен Рубинян. Он подчеркнул, что председательство в ОДКБ страна примет <со всеми вытекающими из этого последствиями>.

Говоря о реакции на обращение Армении к ОДКБ за консультациями, которое состоялось еще 12 мая в связи с проникновением азербайджанских ВС на суверенную территорию РА, он отметил, что <процесс продолжается> и Армения продолжит использовать все доступные инструменты, и ОДКБ должна адекватно отреагировать на эту ситуацию, <потому что это обязанность ОДКБ>.

Напомним, что сегодня ночью ВС Азербайджана осуществили вооруженную провокацию на границе в районе села Верин Шоржа. В результате погибло 3 армянских военнослужащих и четверо получили ранения. МО Азербайджана сообщил о двух раненных. МИД Армении подтвердил информацию, что военные действия удалось приостановить благодаря посредничеству российской стороны.

Отметим, что Армения лишилась председательства в ОДКБ в начале ноября 2018 года в связи с тем, что правительство страны досрочно отозвало генерального секретаря Организации Юрия Хачатурова с в связи с заведением на него уголовного дела по признакам свержения конституционного строя в ходе событий 1 марта 2008 года. Заменить Хачатурова новым представителем от Армении не удалось, и генсеком ОДКБ был в ротационном порядке назначен представитель Республики Беларусь Станислав Зась.