Среда, 28 Июля 2021 19:22

АрмИнфо. Палата представителей Конгресса США может стать еще одним шагом по лишению права на получение военной помощи Азербайджаном. Как сообщает Армянский Национальный Комитет Америки (ANCA), Комитет по внутренним правилам США принял решение вынести на голосование Палаты представителей так называемую поправку Фрэнка Паллоне (Frank Joseph Pallone Jr), блокирующую военное финансирование США и помощь в обучении азербайджанских вооруженных сил.

Отмечается, что голосование Палаты представителей по поправке Паллоне к законопроекту об иностранной помощи на 2022 финансовый год может состояться уже сегодня, 28 июля. <Мы приветствуем сегодняшнее решение председателя Макговерна (James Patrick McGovern) и Комитета по правилам и с нетерпением ждем возможности для каждого члена палаты проголосовать по давно назревшей задаче - должны ли американские налогоплательщики субсидировать армию богатого нефтью азербайджанского диктатора Ильхама Алиева>, - сказал исполнительный директор ANCA Арам Ампарян. <За несколько часов до этого решающего голосования мы призываем наше сообщество и партнеров по коалиции просить своих представителей проголосовать <ДА> по <поправке Паллоне>.

Отмечается, что поправка Паллоне гласит: <Никакие средства, выделенные или иным образом предоставленные в соответствии с настоящим Законом [H.R.4373] в рамках <Международного военного образования и подготовки> и <Программы иностранного военного финансирования>, не могут быть доступны для Азербайджана>.

Это положение не блокирует дискреционное военное оборудование, которое может быть передано Министерством обороны в соответствии с разделом 333 законов США. ANCA работает с сенатом и членами Комитета по вооруженным силам Палаты представителей для решения этих проблем путем усиления ограничений Раздела 907 на военную помощь США, оказываемую Азербайджану. ANCA распространил среди членов Конгресса подробный анализ неотложной необходимости блокировать всю военную помощь Азербайджану, сославшись на продолжающиеся нападения на Армению и Арцах, а также на вторжение более 1000 азербайджанских солдат на суверенную территорию Республики Армения.