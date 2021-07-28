Среда, 28 Июля 2021 18:30

АрмИнфо. В военной прокуратуре Севанского гарнизона возбуждено уголовное дело по факту нарушения территориальной целостности Республики Армения и убийства военнослужащих по мотивам национальной, расистской или религиозной ненависти. Об этом сообщает пресс- служба Следственного комитета Армении.

В источнике говорится, что 28-го июля, в районе 03:30-03: 50, в результате умышленного нарушения территориальной целостности РА, с

целью отделения и захвата части территории Республики Армения, группа военнослужащих ВС Азербайджана, на пограничном участке населенных пунктов Верин Шоржа и Сотк, расположенных на территории общин Варденис и Гегамасар Гегаркуникской области РА, применила насилие в отношении осуществляющих охрану военнослужащих ВС РА. В ходе вооруженного нападения из артиллерийских и стрелковых оружий были произведены выстрелы по военнослужащим ВС РА по мотивам национальной, расистской или религиозной ненависти, в результате чего военнослужащий N-ской воинской части Минобороны Армении старший лейтенант Айк Геворкян, военнослужащие-срочники, рядовые Давид Кочарян и Корюн Арутюнян скончались, еще 5 военнослужащих срочной службы получили огнестрельные и осколочные ранения разной степени тяжести.

Возбужденное уголовное дело принято к производству. Ведется предварительное следствие