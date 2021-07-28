Среда, 28 Июля 2021 18:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

09:00-15:00 жилые дома 27, 27/9, 27/12, 27/23, 27/29, 27/43, 27/46, 27/47, 27/60, 29/11 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Полицейская Академия Армении и ООО “Валенсия ХДЗ”;

10:00-16:00 собственные дома 51-81 на улице Вормнадирнера, собственные дома 229-239 на улице Хоренаци, абоненты-жильцы, расположенные в радах Сари Тага 1-9, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 2, 3, 19-23 на 11-ой улице Нубарашена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 7, 8, 9, 10, 11 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 71, 73 на улице Арташисяна, жилые дома 54, 56 на улице Чехова, жилые дома 53/14, 53/14, 53/15, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Джраин каруйцнер”, ООО “Абсео-Арт”, гражд. “К.Мкртчян”, ООО “ГОРНАН”, гражд. “Д.Саргсян”, гражд. “Б.Карназян”, гражд. “А.Заргарян”, гражд. “А. Саакян”, ООО ‘Озеленение и окружающая среда”, ООО ‘Секюрити Дрим”, ЗАО “Ерахлуйс”;

14:00-17:00 собственные дома на 9-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Ар ев Ар Дизайн Кнстракшн”, ООО “Аамиун”, гражд. “З.Багдасарян”, ООО “Диоксид” и “Эм Джу Груп” в Норк Мараше;

в Араратской области:

10:00-11:00 частично села Мхчян и Мргавет; села Араксаван и Овташен;

11։00-15։00 частично села Джрашен и Бюраван;

в Котайкской области:

11։00-15։00 частично община Прошян; ООО “СЛЛ газ”, ООО “АИСА”, ЧП “Г.Балян”, ЧП “Артин Закари” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 квартал “Багреванд” в Джрвеже; частично село Джрвеж полностью и каменнтй цех;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Джрвеж и Гарни;

15։00-17։00 частично село Балаовит, воинская часть, газозаправочная станция и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 община Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15։00 улица Мясникяна полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Лорийской области:

12:00-17:00 села Ваагни и Антарамут;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Азатан и Бениамин в Ахурянском регионе; села Кармраван, Зуйгахбюр, Ашоцк, Красар, Мец Сепасар, Покр Сепасар, Казанчи, Сизавет, Тавшут, Ашоцкая больница “Тирамайр Нарек” в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.