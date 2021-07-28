Среда, 28 Июля 2021 15:29

АрмИнфо.Всю ответственность за обострение ситуации на границе и дальнейшую дестабилизацию несет азербайджанская сторона. Об этом заявил начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян в ходе встречи с военными атташе иностранных посольств, аккредитованных в Армении.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, атташе были проинформированы о военных действиях азербайджанских ВС в направлении села Верин Шоржа на армяно-азербайджанской границе с утра 28 июля . В частности, им сообщили, что для улучшения позиций и создания благоприятных условий для дальнейшего продвижения азербайджанские подразделения с использованием гранатометов и другого крупнокалиберного оружия, атаковали доминирующий армянский опорный пункт, временно его захватив. В результате ответных действий частей ВС Армении, понеся многочисленные потери, противник был отброшен на исходные позиции.

По словам Левона Айвазяна, подразделения армянских ВС выполняют поставленные перед ними боевые задачи, предпринимая все необходимые

меры для противодействия противнику.

При этом, он обратил внимание военных атташе на то, что после подписания трехстороннего заявления от 9-го ноября самая крупная провокация противника произошла на суверенной территории Республики Армения, что представляет непосредственную угрозу для мирного населения близлежащих населенных пунктов.

<Оставаясь приверженными обязательствам, закрепленным в трехстороннем заявлении от 9 ноября, позиция армянской стороны остается четкой и неизменной - подразделения ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении>, - сказал он.

Согласно источнику на встрече присутствовал и заместитель Защитника прав человека Армении Артем Седракян, который представил присутствующим ситуацию, сложившуюся с точки зрения нарушений прав человека в результате провокации азербайджанской стороны.