Среда, 28 Июля 2021 15:03

АрмИнфо. Председатель Следственного комитета (СК) Армении Аргишти Кярамян принял посла РФ в РА Сергея Копыркина. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества правоохранительных органов двух стран, сообщили в пресс-службе СК РА.

Аргишти Кярамян выразил надежду, что сформировавшееся взаимодействие в будущем будет расширяться.

"В течение многолетнего сотрудничества были проведены совместные мероприятия, способствующие повышению эффективности международного правового содействия в уголовных делах", - говорится в сообщении.

Глава СК также придал важность продолжению эффективного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Посол Копыркин поздравил Аргишти Кярамяна с назначением на должность. Высоко оценив контакты между правоохранительными органами двух стран, дипломат подчеркнул готовность посольства РФ в Армении содействовать дальнейшему развитию сотрудничества между следственными органами обеих стран.

В завершении встречи стороны договорились продолжить и расширить периодические обсуждения всех вопросов.