Среда, 28 Июля 2021 13:23

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назначил служебное расследование на предмет изучения обоснованности дополнительных финансовых ассигнований из госбюджета.

Согласно решению Пашиняна от 27 июля, размещенному на официальном сайте правительства, будет проведено служебное расследование для изучения обоснованности обстоятельств принятия решения N 1192-Н "О перераспределении, внесении изменений в решение правительства РА от 30 декабря 2020 года N 2215-Н в законе "РА о государственном бюджете на 2021 год", в том числе для изучения обстоятельств выделения дополнительных финансовых средств из государственного бюджета.

"Служебное расследование должно дать ответы на следующие вопросы: факты, обосновывающие необходимость принятия решения, причины их возникновения, условия, последствия; круг ответственных лиц, степень их вины.

Для проведение служебного расследования будет сформирована рабочая группа в составе заместителя аппарата премьер-министра Артура Овсепяна, начальника Управления кадров и персоналом аппарата Лусине Алексаняна, начальника Юридического управления аппарата Айка Кесояна и заместителя Управления по социальным вопросам аппарата Седрака Симоняна.