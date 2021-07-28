Среда, 28 Июля 2021 12:58

АрмИнфо. Обстрелы территории Армении имеют единое намерение - нарушают права и мирную жизнь гражданского населения. Об этом говорится в распространенном Омбудсменом Армении сообщении.

В нем отмечается что азербайджанские вооруженные силы ведут обстрел в направлении армянских сел Сотк, Кут, Азат, Норабак, Неркин Шоржа, Верин Шоржа Гегаркуникской области. По словам Защитника прав человека, сигналы об этом были получены от жителей вышеуказанных общин по положению на 10:30 утра. В наиболее уязвимом положении находятся села Кут и Верин Шоржа. Выстрелы интенсивны и производятся с оружия, как крупного, так и мелкого калибра.

При этом Омбудсмен призвал международные организации обратить внимание на распространенное Министерством обороны Армении заявление

о том, что данное военное нападение Азербайджана имеет политические мотивы.

Факты, проверенные Гегаркуникским областным подразделением Аппарата Омбудсмена, подтверждают, что выстрелы, которые производятся в непосредственной близости от сел РА, в том числе в направлении сел, постоянно провоцируют азербайджанские вооруженные силы. <Эти выстрелы, имеют единое намерение, нарушают права, жизнь и мир гражданского населения Армении>, - говорится в заявлении.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 28 июля около 03:40 осуществили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. По состоянию на 08:30 в результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых.

По данным Минобороны Армении, противник в преддверии запланированных в Москве переговоров начал наступательные боевые действия на границах Армении на участке от Сотка до Верин Шоржа. Сообщалось, что противник пытается улучшить свои опорные позиции для создания благоприятных условий для продвижения.