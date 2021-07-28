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 Среда, 28 Июля 2021 12:44

Нарине Меликян: Стереотип «стеклянного потолка» делает компании пленниками «порочного круга некомпетентности»

Нарине Меликян: Стереотип «стеклянного потолка» делает компании пленниками «порочного круга некомпетентности»

АрмИнфо. На днях Госдепартамент США выпустил очередной обзор по инвестиционному климату в Армении. В качестве одной из важнейших нерешенных проблем эксперты указали на достаточно низкий уровень системы корпоративного управления на предприятиях и в компаниях Армении, что, конечно же, сильно снижает их инвестиционную привлекательность со стороны потенциальных иностранных и в первую очередь американских партнеров.

Но в Армении уже много лет работает Центр корпоративного управления, работает часто на энтузиазме человека его возглавляющего – Нарине Меликян. На женщине, которая верит в возможную цивилизованность отечественной экономики, в ее будущую инвестиционную мегапривлекательность.

 

Накануне состоялось важное для Центра событие – были вручены сертификаты участникам тренинга «Женщины в совете директоров», который прошел при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE, www.cipe.org). О том, насколько важно и актуально обучать местных предпринимателей - и женщин и мужчин – основам корпоративного управления корреспондент АрмИнфо обратился к Нарине Меликян.  

 

- Это была беспрецедентная программа для Армении, которая направлена ​​на продвижение представительства женщин в Советы директоров армянских компаний и вовлечение их в процесс принятия экономических решений. Содержание тренинга было разработано с учетом мировых тенденций в области корпоративного управления и работы советов директоров. В качестве мэнторов и тренеров были привлечены известные местные и международные эксперты.

 

- Но почему именно тренинги для женщин?

 

- Женщины более осторожны, рассудительны, терпеливы, обладают более развитыми коммуникативными навыками, что способствует сотрудничеству и диалогу. У женщин есть стратегическая ориентация. Они осторожны, когда компания отклоняется от своих стратегических целей. Женщины усерднее работают над подготовкой к заседанию совета директоров, не полагаются только на собственный опыт, эффективно участвуют в обсуждениях. Женщины не боятся задавать вопросы, когда что-то не понимают. Женщины более чувствительны к финансовым и нефинансовым рискам, более осторожны в управлении финансами. Это не иллюзия, это подтверждается многочисленными исследованиями. Такие члены директоров - независимые и эффективные – нужны нашим экономическим агентам, нашим предприятиям, банкам и компаниям. Такие люди формируют систему, которая способна справляться с рисками, привлекать стратегические и портфельные инвестиции. Пора отходить от имитационных форм «цивилизованного бизнеса» и заняться чистой бескомпромиссной прагматикой. Надо строить крепкую экономику.

       

- Помимо тренинга, одним из ключевых компонентов вашего проекта является экспертный опрос, результаты которого были представлены на состоявшемся накануне мероприятии. О чем речь?

 

- Цель исследования - выяснить основные представления о представительстве женщин в советах директоров армянских компаний - препятствия, возможные подходы и методы продвижения, а также механизмы государственного стимулирования и поддержки. В опросе приняли участие 52 эксперта.

 

Подавляющее большинство респондентов (96%) считают, что женщины вносят дополнительный вклад в систему управления, включая советы директоров. 2/3 респондентов, оценивающих роль женщин в совете, отметили улучшение работы совета как преимущество женского представленности, что согласуется с результатами многих международных исследований. Женщины и мужчины, имеющие разные сильные стороны, совместно продвигают плюрализм и создают культуру инакомыслия, сдерживая групповое мышление и, как следствие, повышая корпоративную эффективность.

 

- Но женщин  часто и не пускают в Советы именно по этой причине…

 

- Вот именно, и наш опрос показал, что 3/4 респондентов отметили традиционный менталитет и как следствие, стереотип «стеклянного потолка» как факторы, ограничивающий попадание женщин в совет директоров. Следует отметить, что стереотип «стеклянного потолка» делает компании пленниками «порочного круга некомпетентности», когда препятствия на пути роста компетентных женщин компенсируются возможностями, предоставляемыми некомпетентным мужчинам.

 

Такое же количество экспертов установило, что контролирующий акционер играет наиболее решающую роль в формировании советов директоров армянских компаний, и только 8% экспертов отдали свой «голос» совету директоров - реальному органу управления, отвечающему за процесс планирования правопреемственности в совете. При этом мы получили довольно нелицеприятную картину, когда 60% опрошенных экспертов назвали непотизм и кумовство в качестве основного подхода к формированию советов. Т.е. решение о представленности женщин в совете директоров во многом зависит от субъективных подходов контролирующего акционера, объектом возможного выбора которого является его близкое окружение.

 

- И женщина может все эти стереотипы сломать, по-вашему?

 

- Скорее всего, она в состоянии изменить ситуацию, если преодолеть феномен «недооценки потенциала». Согласно результатам опроса, в Армении этот феномен также присутствует, когда при выборе лидера-женщины приоритет отдается предыдущему опыту, а в случае лидера-мужчины – потенциалу, что положительно влияет на карьеру мужчин, оставляя женщин в тени.

 

Подавляющее большинство экспертов (98%) считают, что представленность женщин в советах следует поощрять. Это может быть отрегулировано по-разному. Многие предлагают применить мягкие регулирования, действующие по принципу «соблюдай или объясняй» (41%), иные внедрить программы по повышению компетентности женщин» (31 %), другие подойти к решению вопроса административно – присутствие женщин обязать через законодательные квоты (28%). Эксперты высказались  как за государственные стимулы (81%), так и механизмы поддержки (83%).

 

- Но как государство может стимулировать этот процесс?

 

- В этом плане эксперты ориентировались как на государственные нормативы, так и на меры стимулирования бизнеса. В качестве основных механизмов государственного стимулирования эксперты рассматривали упрощение взаимоотношений с государственными органами (34%), налоговые льготы (32%), а в плане поддержки - программы обучения женщин (67%), информирование общественности (49%), организация женских туров в иностранные компании для обмена опытом (40%).

 

- Надеемся что огромный рабочий пакет, освоенный вашей компанией, не пропадет, и количество вашего труда скоро приобретен качественное отражение на практике. Успехов!


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