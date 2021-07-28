Среда, 28 Июля 2021 12:37

АрмИнфо. Турция и Азербайджан хотят создать совместную тюркскую армию, заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп. Об этом передает "Комсомольская правда".

По словам спикера турецкого парламента, страны уже ведут переговоры по этому вопросу.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило о готовящихся широкомасштабных военных учениях совместно с Турцией с 29 июля по 10 августа. Часть маневров запланированы на границе с Арменией. Баку и Анкара проведут тактические и лётно- тактические учения и боевые стрельбы с участием сухопутных войск и Военно- воздушных сил обеих сторон.

В июне 2021 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Шуши в Нагорном Карабахе и пообещал открыть там турецкое консульство. Турецкий лидер отмечал, что в рамках Шушинского соглашения на территории Азербайджана может быть создана турецкая военная база.

18 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пристально следят за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане. По его словам, Россия взаимодействует с Турцией <в деле стабилизации обстановки в Закавказье>. -