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АрмИнфо. При посредничестве командования российских миротворческих сил достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской линии соприкосновения ВС, сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.
В настоящее время указанное соглашение, в основном, выполняется.
Согласно информации МО РА, в результате азербайджанской провокации в ходе боевых действий обе стороны применили стрелковые виды оружия и минометы. При этом, минометный огонь со стороны подразделений ВС Армении был открыт в ответ на применение минометов противником. "Линия соприкосновения не изменилась, ситуация на границе находится под контролем подразделений Вооруженных сил Армении", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Отметим, что в преддверии запланированных в Москве переговоров противник начал наступательные боевые действия на границах Армении на участке от Сотка до Верин Шоржа. Сообщалось, что противник пытается улучшить свои опорные пункты для создания благоприятных условий для продвижения. В частности, подразделения ВС Азербайджана 28 июля около 03:40 осуществили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. В результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых. Баку пока сообщает лишь о двух раненых. По данным на 09:20, азербайджанские подразделения, понеся потери, отброшены на прежние позиции.
Немногим ранее СМИ Азербайджана сообщили, что Баку поддержал инициативу российской стороны в связи с объявлением перемирия на армяно-азербайджанской государственной границе с 9:00 мск.
|Минобороны сообщает о 4 раненных с армянской стороны в результате провокации ВС Азербайджана
|Левон Айвазян: Позиция армянской стороны остается неизменной - подразделения ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении
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|Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию
|МО: при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня
|Баку принял предложение о прекращении огня на границе с Арменией
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|Омбудсмен Армении представил факты о преступных обстрелах азербайджанских ВС
|Председатель Великого Национального Собрания Турции говорит "о горьких последствиях" для Армении
|Подразделения ВС Азербайджана, атаковавшие армянские позиции, отброшены назад
|В результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых
|Пакистан вовлекается в южнокавказские дела
|Артур Ванецян предлагает в парламенте 8-го созыва создать постоянную комиссию по вопросам Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Тяжелоатлетка Полина Гурьева завоевала первую для Туркменистана медаль на Олимпийских играх
|Армен Саркисян и президент Агентства международного сотрудничества Японии обсудили расширение сотрудничества
|В Армении откроется клиника по блефаропластике
|Глава общины Каджаран Манвел Парамазян останется под арестом
|Подробности от СК: Солдат-срочник застрелился
|Мэрия Еревана намерена повысить зарплаты около 2 тысячам своих сотрудников
|Прогноз: Удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастся
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|За сутки в Армении подтвердилось 180 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 7
|Посол США посетила Гегаркуникскую область
|Президент Армении: Когда ты маленький, ты должен уметь объединить все свои силы, чтобы сила удара была велика
|ACBA Bank: На развитие зеленой экономики в Армении будет направлено $5 млн.
|Америабанк - лидирующий налогоплательщик среди армянских банков по итогам I полугодия 2021г
|Состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств России и Армении
|Президент Армении назначил послов в Египте, Туркменистане, Колумбии и на Кубе
|США призвали своих граждан воздержаться от поездок в Армению и Арцах
|В Арцахе погиб военнослужащий
|Артак Бегларян: Народ и власти Арцаха не примут никогда никакого статуса де-юро или де-факто в составе Азербайджана
|Пашинян в офисе партии власти проводит встречу с новоизбранными депутатами партии "Гражданский договор": Повестка неизвестна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Апелляционном уголовном суде Еревана обсуждается вопрос изменения меры пресечения руководителю общины Каджаран в его отсутствие
|В Баку начался процесс над армянским блогером и его другом
|Высший судебный совет Армении отклонил ходатайство Комиссии по предупреждению коррупции о привлечении к дисциплинарной ответственности Рубена Вардазаряна
|Вскоре Министерство здравоохранения Армении введет ограничения для стимулирования процесса вакцинации граждан
|Национальное собрание Армении 8-го созыва 2 августа на первом заседании изберет председателя НС и трех вице-спикеров
|Обеспечивая безопасность движения
|Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в "шпионаже", могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 15 лет
|Пашинян ознакомился с работами по капитальному ремонту и техническому перевооружению МЦ "Сурб Григор Лусаворич"
|В Армении по последним данным от коронавируса вакцинировалось 152 529 человек
|Минобороны: Противник открыл огонь по армянским позициям в Гегаркуникской и Араратской областях - жертв нет
|Политолог: То, как далеко зайдет Запад в Армении зависит от самой Армении и от геополитики
|В общине Берд будут развивать археологический туризм
|Служба нацбезопасности Армении сообщает о выявление коррупционных преступлений в Ширакской области
|Политолог: В отличие от России, ЕС про деньги, технологии и демократию, но не про войну
|Движение транспорта будет закрыто: Министерства территориального управления и инфраструктур Армении
|Число активных случаев COVID-19 в Армении достигло отметки 4 тыс.
|Туркменистан и Япония привержены традиционным узам дружбы и взаимоподдержки.
|Члены Конгресса США призвали Госдеп приостановить экспорт технологий дронов в Турцию
|Пашинян провел совещание с лидерами внепарламентских политических сил
|Раненый в результате азербайджанской провокации в Гегаркунике военнослужащий находится в крайне тяжелом состоянии.
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|Россия обязана выполнять обязательства, а Армения обязана это потребовать
|Прогноз: Удерживать ситуацию в состоянии управляемой неопределенности до бесконечности Москве не удастся
|Эксперт: Главной целью США и Великобритании был окончательный разгром армянских сил в Арцахе, его полный захват и уход России из Армении
|Политолог: То, как далеко зайдет Запад в Армении зависит от самой Армении и от геополитики
|Политолог: В отличие от России, ЕС про деньги, технологии и демократию, но не про войну
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