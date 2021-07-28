Среда, 28 Июля 2021 12:14

АрмИнфо. При посредничестве командования российских миротворческих сил достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской линии соприкосновения ВС, сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

В настоящее время указанное соглашение, в основном, выполняется.

Согласно информации МО РА, в результате азербайджанской провокации в ходе боевых действий обе стороны применили стрелковые виды оружия и минометы. При этом, минометный огонь со стороны подразделений ВС Армении был открыт в ответ на применение минометов противником. "Линия соприкосновения не изменилась, ситуация на границе находится под контролем подразделений Вооруженных сил Армении", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отметим, что в преддверии запланированных в Москве переговоров противник начал наступательные боевые действия на границах Армении на участке от Сотка до Верин Шоржа. Сообщалось, что противник пытается улучшить свои опорные пункты для создания благоприятных условий для продвижения. В частности, подразделения ВС Азербайджана 28 июля около 03:40 осуществили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. В результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых. Баку пока сообщает лишь о двух раненых. По данным на 09:20, азербайджанские подразделения, понеся потери, отброшены на прежние позиции.

Немногим ранее СМИ Азербайджана сообщили, что Баку поддержал инициативу российской стороны в связи с объявлением перемирия на армяно-азербайджанской государственной границе с 9:00 мск.