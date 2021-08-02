Понедельник, 2 Августа 2021 12:00

АрмИнфо.Союз армян России (САР) — всероссийская общественная организация, основная цель которой – объединение армян, сохранение национальной самобытности диаспоры, организация взаимопомощи и поддержки.

Наряду со множеством реализуемых проектов САР содействует интеграции вновь прибывших соотечественников в многонациональное российское сообщество, помогает оказавшимся в сложной ситуации, оказывает поддержку в предоставлении квалифицированной медицинской и юридической помощи, трудоустройстве и поиске жилья, оказывает услуги по социальной реабилитации.

Россия и Армения – сотрудничество двух братских народов

География работы Союза армян России не ограничивается одной страной. Организация внесла существенный вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации и Республики Армения.

● Глава Союза армян России Ара Абрамян иницировал создание Международного Форума Евразийского партнерства (МФЕП), который проводится ежегодно в столице Армении - Ереване с высоким уровнем представительства разных стран мира.

● САР более десяти лет проводит ежегодный многонациональный праздник «Абрикос», ставший одним из самых ожидаемых летних событий в Москве. Мероприятие объединяет представителей разных национальностей, жителей и гостей столицы, которые в атмосфере дружбы, добра и сердечного общения знакомятся с традициями, историей и искусством разных народов.

● При поддержке САР в 2002 г. возрожден Московский армянский театр, который работает под руководством Славы Степаняна. На международных театральных фестивалях театр представляет сразу две страны – Армению и Россию.

● С 2005 г. действует Спортивный клуб САР. Им руководит мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион России по кикбоксингу среди профессионалов в супертяжелом весе, чемпион Франции по боксу Сурен Калачян.

● В 2013 г. Союзом армян России учреждена международная премия «Согласие», которая стала символом братской дружбы, единения и взаимопонимания народов и стран. Её вручение проводится при поддержке Правительства Москвы и Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

● В рамках программы поддержки студентов армянских и российских вузов президент Союза армян России учредил именные стипендии для отличившихся высокой успеваемостью и общественной активностью.

● САР способствует популяризации Дня армянской письменности, уходящего корнями в V век. С 2013 г. это торжество широко отмечается в Москве как городской праздник согласно указу Мэра столицы. Отчасти благодаря своей уникальной письменности разрозненный народ, веками лишённый государственности, сумел сохранить свою самобытную культуру, традиции и язык.

● С 2015 г. Союз армян России при поддержке Правительства Москвы ежегодно проводит международную конференцию «Геноцид как глобальная угроза человечеству». В ней принимают участие представители ООН, государственные, политические и общественные деятели, известные мировые учёные.

Президент САР – бизнесмен, меценат и просто неравнодушный человек

Ара Абрамян не только возглавляет Союз армян России, но ведёт успешную предпринимательскую деятельность. Прошёл путь от рядового инженера-экономиста до генерального директора. После распада Советского Союза стал заниматься бизнесом. В 1993 г. основал компанию «Согласие» и остаётся её бессменным президентом по сей день. По данным СМИ, состояние Ары Абрамяна достигает трёх миллиардов долларов. Однако на счету этого человека много не только нулей, но и добрых дел:

● многолетнее финансирование благотворительной столовой для малоимущих в Армении;

● покупка комфортного жилья для 180 армянских семей, бежавших из Азербайджана;

● открытие общеобразовательной школы, церкви и музея в Малишке – родовом селе семьи Абрамян;

● строительство православного храма в Ереване;

● оборудование компьютерных классов в армянских школах.

Есть в биографии Ары Абрамяна и такие факты, как деятельная забота о своих соотечественниках, попавших в беду вдали от родины. Благодаря его личному вмешательству в 2005 г. вернулись на родину 6 лётчиков-армян, которые были задержаны местными властями в Экваториальной Гвинее. В том же году он помог освободить 12 российских моряков, захваченных в Нигерии. В 2017 г. благодаря его активному участию из тюрьмы вышли на свободу 8 моряков с российского судна «Мерле», задержанного в территориальных водах Ливии.

Ара Абрамян удостоен десятков государственных наград РФ, Армении и других стран. С 2003 г. он Посол доброй воли ЮНЕСКО. В этом же году был избран президентом Всемирного армянского конгресса. С 2015 г. руководит одной из комиссий Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.