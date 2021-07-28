Среда, 28 Июля 2021 10:50

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян представил 3 неоспоримых факта о преступных обстрелах азербайджанских ВС в Гегаркунике. На своей странице в Фейсбук Защитник прав в первую очередь, подчеркнул, что стрельба провоцируется азербайджанскими Вооруженными силами, которые находятся на суверенной территории Республики Армения.

По его словам, обстрелы азербайджанцев ведутся в непосредственной близости от сел Армении, в том числе в направлении сел. <Вооруженные силы Республики Армения защищают права наших жителей, их жизнь и мир>, - подчеркнул он.

Татоян напомнил, что из села Верин Шоржа Гегаркуникской области и из посёлка Саратехи Защитник прав человека получил тревожные сообщения о том, что сегодня утром, с 03:30 до 03:40, азербайджанские вооруженные силы начали интенсивную стрельбу.

Все полученные тревожные сообщения были о том, что азербайджанские военнослужащие ведут огонь прямо по их посёлкам. По словам жителей, стрельба в их направлении прекращается только благодаря ответным действиям Вооруженных сил Республики Армения.

<В последние дни в офис Защитника прав человека регулярно поступают сообщения от жителей о том, что азербайджанские военнослужащие постоянно обстреливают села Верин Шоржа и Кут Гегаркуникской области, нарушая мирную жизнь всего села>, - говорится в заявлении.

Омбудсмен особо отмечает, что эти регулярные преступные действия азербайджанских вооруженных сил грубо нарушают право на жизнь и здоровье мирных жителей сел Гегаркуника, нарушают мирную жизнь и мешают им заниматься сельским хозяйством.

Арман Татоян добавил, что это срочное сообщение направят в международные органы, в котором будет подчеркнута необходимость осуществления решительных шагов для предотвращения обстрелов армянских сел с азербайджанской стороны.

Отметим, что подразделения ВС Азербайджана 28 июля около 03:40 осуществили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. По состоянию на 08:30 в результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых. Баку пока сообщает лишь о двух раненых.

По данным Минобороны Армении, противник в преддверии запланированных в Москве переговоров начал наступательные боевые действия на границах Армении на участке от Сотка до Верин Шоржа. Сообщалось, что противник пытается улучшить свои опорные пункты для создания благоприятных условий для продвижения