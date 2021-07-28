Среда, 28 Июля 2021 10:20

АрмИнфо.Подразделения ВС Азербайджана, атаковавшие армянские позиции, отброшены назад, сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Согласно данным оборонного ведомства, по данным на 09:20 азербайджанские подразделения, понеся потери, отброшены на прежние позиции.

"На всех остальных участках армяно-азербайджанской границы ситуация стабильная и находится под полным контролем ВС Армении ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС Азербайджана 28 июля около 03:40 осуществили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. По состоянию на 08:30 в результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых. Баку пока сообщает лишь о двух раненых.

По данным Минобороны Армении, противник в преддверии запланированных в Москве переговоров начал наступательные боевые действия на границах Армении на участке от Сотка до Верин Шоржа. Сообщалось, что противник пытается улучшить свои опорные пункты для создания благоприятных условий для продвижения.