Среда, 28 Июля 2021 10:19

АрмИнфо.По состоянию на 08:30 в результате боев, развернутых после нападения, спровоцированного Азербайджаном, с армянской стороны трое погибших, еще двое раненых. Боевые действия продолжаются, сообщает пресс-служба МО Армении.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС Азербайджана 28 июля около 03:40 осуществили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.

По данным Минобороны Армении, противник в преддверии запланированных в Москве переговоров начал наступательные боевые действия на границах Армении на участке от Сотка до Верин Шоржа. Сообщалось, что противник пытается улучшить свои опорные пункты для создания благоприятных условий для продвижения.

Министерство обороны Республики Армения заявляет, вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.