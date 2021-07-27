Вторник, 27 Июля 2021 19:43

АрмИнфо.Пакистан начал проявлять активность в делах Южного Кавказа. По приглашению руководства Азербайджана, Пакистан, по всей видимости, так же решил поприсутствовать в регионе.

<Зангезурский коридор станет новым коридором из братского Пакистана в Турцию и Азербайджан>, - этом заявила председатель Милли Меджлиса АР Сахиба Гафарова на состоявшейся сегодня в Милли Меджлисе первой трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

Отметим, что сегодня главы парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции подписали Бакинскую декларацию. Гафарова заявила, что Бакинская декларация внесет вклад в укрепление стратегических связей между тремя странами. Турецкий спикер Мустафа Шентоп отметил, что декларация внесет свой вклад в обеспечение безопасности в регионе. Она сыграет важную роль с точки зрения институционализации трехсторонних отношений. А Асад Кайсер - глава Парламента Пакистана, в свою очередь, отметил, что в рамках трехсторонней платформы будут регулярно проводиться встречи для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества. Текст декларации пока не обнародован.