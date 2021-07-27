Вторник, 27 Июля 2021 18:11

АрмИнфо.Лидер блока "Честь имею", экс-директор Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян предлагает в парламенте 8-го созыва сформировать постоянную комиссию по вопросам Арцаха. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг Арцаха в поствыборный период, наличие многочисленных новых вопросов и вызовов, связанных с Арцахом, от безопасности до социальных, от культурных до экономических, считаю правильным создание в ряду постоянных комиссий НС постоянной комиссии по вопросам Арцаха", - отметил Ванецян.

По его словам, блок "Честь имею" выступит с подобной инициативой и с дополнительными обоснованиями на первом заседании парламента.

Напомним, что первое заседание Национального собрания 8-го созыва пройдет 2 августа, в ходе которого народные избранники изберут председателя НС, трех вице-спикеров, счетную комиссию, постоянные комиссии НС и их председателей. В повестке дня также обсуждение проекта закона об изменениях структуры правительства и одобрение программы правительства.

По итогам внеочередных парламентских выборов в Армении 20 июня в парламенте 8-го созыва будет 107 депутатов: партия "Гражданский договор" будет иметь 71 мандат, блок "Айастан" - 29, блок "Честь имею" (Республиканская партия Армении и партия Артура Ванецяна "Родина"-ред.) - 7.