Вторник, 27 Июля 2021 17:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 35, 37 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 51-351 в кв. “норагюх”; собственные дома на 1-ом переулке 7-ойулицы и на 7-ой улице Норка, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-15:00 жилые дома 34, 36 и собственные дома 2-50 на улице Ростовян; собственные дома 1-23 на 12-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 40, 40/1, 40/2 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н.тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Арабкира 23, 25, 27 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1/2 на 23-ей улице Арабкира, жилые дома 2-2/1 на 25-ой улице Арабкира, жилой дом 126/4 и собственные дома на улице Рига, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N27, бензозаправочная станция CPS, гражд. “Г.Матевосян”, гражд. “А.Азатян”, детская больница N3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Зограпа, Лукашина 1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-14:30 частично улицы Араза и Исакова в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-14։30 частично квартал “Дзахапня” в городе Джермук;

11։00-15։00 частично село Вардаовит;

в Котайкской области:

10։00-16։00 каменный цех “Аймармар” в Джрвеже;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Джрвеж и Гарни;

13։00-16։00 села Пюник, Дзорак, школа Пюника, учебные базы ЕГУ, ЕГИУ, детские лагери “Асмик”, “Лусабац”, “Наирит”, “Базе”, “Норалусин”, “Экиат”, дом отдыха “Киликия”, станция оператора ‘Виваселл-МТС” в Разданском районе ;

в Гегаркуникской области:

11։00–14։00 община Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15։00 улица Мясникяна полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11։00-17։00 частично город Чамбарак; села Неркин Чамбарак, мартуни, Дпрабак, Ттуджур, Гетик, Антарамеч, Айгут, Калаван, Мнацаван, Барепат, ЗАО “Гриар”, компания ‘Эй Эн Джи”, МГЭС “Гетик-1”, “Эрик”;

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Сарнахбюр в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.