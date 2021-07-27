Вторник, 27 Июля 2021 15:41

АрмИнфо.Первую в истории независимого Туркменистана олимпийскую медаль серебряного достоинства завоевала сегодня на проходящих в Токио Играх мастер спорта из Ашхабада Полина Гурьева. Этого успеха студентка Туркменского государственного института физической культуры и спорта добилась в весовой категории до 59 кг, в которой выступали представительницы 14 стран.

В сумме двоеборья туркменская штангистка с рекордным для себя результатом 217 кг (рывок – 96 кг, толчок – 121 кг) на 3 кг опередила занявшую третье место представительницу Японии Микико Андо (рывок – 94 кг, толчок – 120 кг). Первенствовала в этой весовой категории с тремя олимпийскими рекордами в рывке (103 кг), толчке (133 кг) и сумме двоеборья (236 кг) четырёхкратная чемпионка мира, обладательница 12 мировых рекордов Куо Син-Чжунь (Тайвань).

Полина Гурьева активно занимается спортом с 2011 года. Сначала посещала секцию гимнастики, после чего приобщилась к занятию тяжёлой атлетикой. «Азы» этого нелегкого для представительницы прекрасного пола вида спорта она постигала у своего первого тренера Ахмеда Сарыева, под руководством которого на проходивших в 2017 году в Баку IV Игр солидарности исламских стран завоевала золотую медаль. В настоящее время П.Гурьева тренируется в школе высшего спортивного мастерства Туркменистана у главного тренера национальной сборной Артура Эмиряна.