Вторник, 27 Июля 2021 15:37

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Японии, встретился с президентом Агентства международного сотрудничества Японии (JICA) Китаока Шиничи.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента, глава Агентства международного сотрудничества Японии приветствовал визит Саркисяна в Японию, отметив, что JICA имеет многолетний опыт сотрудничества с Арменией и он рад обсудить с президентом РА направления дальнейшего сотрудничества.

Президент Саркисян поблагодарил за работу и программы, реализуемые в Армении, при содействии агентства. <Однако все мы живем не ради сегодняшнего, а ради завтрашнего дня. Как президент страны, я предлагаю подумать о завтрашнем сотрудничестве и обсудить, что мы можем сделать вместе>, - сказал Армен Саргсян.

Стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в области управления стихийными бедствиями, предотвращения стихийных бедствий, а также ряд других направлений сотрудничества в области науки и высоких технологий, туризма.

Президент РА представил информацию о Президентской инициативе АТОМ (Advanced Tomorrow), отметив, что в рамках этой программы развития науки и технологий в республике уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с рядом ведущих мировых технологических компаний, научных кругов и учебных заведений, а также и с японскими компаниями и университетами. <Возможно, нам следует сосредоточиться на экономике, основанной на науке и технологиях, потому что это будущее нашей страны>, - сказал он.

Глава Агентства международного сотрудничества отметил, что готовы обсуждать пути расширения сотрудничества с Арменией.

Агентство международного сотрудничества Японии (JICA) - правительственное учреждение, целью которого является содействие экономическому и социальному росту в развивающихся странах, а также международное сотрудничество путем обмена знаниями и опытом.