Вторник, 27 Июля 2021 15:34

АрмИнфо. Через месяц в Цахкадзоре откроется крупная клиника, занимающаяся пластической хирургией, в частности блефаропластикой. Об этом в интервью телеграмм-каналу Economy of Armeniа заявил министр экономики Ваан Керобян.

В частности, он сообщил, что инвесторами реализации данной программы выступают резиденты, однако для проведения подобных пластических операций в Армении будут привлечены соответствующие специалисты из Кореи. Блефаропластика глаз - это комплексная пластика век, направленная на формирование более открытого и европейского разреза глаз. Суть методики заключается в хирургическом устранении кожного лоскута, формировании новой складки и в отдельных случаях удаления эпикантуса, который отвечает за натяжение внутреннего века.

Отметим, что пластическая хирургия в Армении - высокоразвитая область, поддерживающая развитие медицинского туризма. Соотношение цены и качества делает это направление довольно привлекательным. В стране работают десятки центров пластической хирургии, как малого формата, так и в составе крупных клиник.

Отметим, что по оценкам независимых экспертов в Армении на сегодняшний день работают порядка 200 пластических хирургов. В среднем каждый из них проводит по 2-3 операции в день. Как результат, объем рынка услуг пластики в стране можно оценить в 100 - 130 млн долларов США. Около 30% пациентов - иностранцы, что существенно увеличивает мультипликативный экономический эффект от развития отрасли.