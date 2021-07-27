Вторник, 27 Июля 2021 11:40

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 4 889 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 180 граждан (3,6%), выздоровело 112 человек.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за сутки зарегистрировали 7 летальных исходов.

По положению на 11:00 27 июля фактическое лечение в Армении получают 4 097 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 229 090 случаев заражения коронавирусом (17,4%), выздоровело 219 280 человек (95,7%), скончалось - 4 597 (2%). С момента вспышки пандемии в РА проведели 1 315 245 тестов на коронавирус.