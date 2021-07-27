Вторник, 27 Июля 2021 11:39

АрмИнфо.Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Республике Армения Линн Трейси в сопровождении представителей Министерства обороны страны посетила Гегаркуникскую область. Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, командующий войсковой частью генерал-майор Араик Арутюнян проинформировал посла о ситуации на армяно- азербайджанской границе, после чего был организован визит на границу в районе Верхней Шоржи.

Посол Трейси подтвердила озабоченность Соединенных Штатов инцидентами на армяно- азербайджанской границе, подчеркнув, что Соединенные Штаты отвергают применение силы в условиях демаркации.

Посол также подчеркнула, что Соединенные Штаты в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по-прежнему глубоко привержены работе со всеми сторонами для достижения прочного политического решения нагорно-карабахского конфликта. В то же время, по словам Линн Трейси, США призывают стороны как можно скорее вернуться к переговорам в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.