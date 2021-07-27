Вторник, 27 Июля 2021 11:28

АрмИнфо. Америабанк - ведущий налогоплательщик среди армянских банков по итогам I полугодия 2021г. Как отмечается в сообщении банка, об этом свидетельствуют данные Комитета госдоходов РА.

Банк перечислил в госбюджет за I полугодие 2021г по линии налогов общую сумму в размере 5.74 млрд драмов, что больше показателя того же периода прошлого года на 83,5%. В частности, по линии налога на прибыль банк перечислил в госказну 3.7 млрд драмов, также с весомым годовым ростом.

В списке 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении Америабанк продвинулся на 12-ое место с 19- го годом ранее.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении на 30.06.2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк завершил I полугодие 2021 года с балансовой прибылью в 11.7 млрд драмов ($23.6 млн), с годовым ростом в 2,1 раз. За вычетом перечислений по линии налогов, чистая прибыль банка за I полугодие составила 9.5 млрд драмов ($19.1 млн), с годовым ростом в 2 раза. Накопленная прибыль банка также лидирующая -

64.7 млрд драмов ($130.5 млн) на 30 июня 2021г, с годовым ростом на 27,4%. Активы банка составили 1.034 трлн драмов ($2.1 млрд), общий капитал - 119.3 млрд драмов ($240.6 млн), кредитные вложения и прочие ссуды - 681 млрд драмов ($1.4 млрд), общие обязательства - 914.7 млрд драмов ($1.8 млрд). Банк удерживает лидерство по основным балансовым показателям.

Отметим, что Америабанк - динамично развивающийся банк, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. ЗАО "Америабанк" - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете. Согласно последним результатам, Америабанк является крупнейшим банком Армении, активы которого превышают 1 триллион драмов.