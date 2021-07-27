Вторник, 27 Июля 2021 11:27

АрмИнфо. Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу с и.о. министра обороны Армении Аршаком Карапетяном. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны России.

<В ходе беседы были обсуждены вопросы региональной безопасности, а также другие темы, представляющие взаимный интерес>, - сообщили в Минобороны РФ.