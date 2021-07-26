Понедельник, 26 Июля 2021 18:07

АрмИнфо.Арцах на протяжении тысячелетий был армянским, и останется таким навсегда благодаря нашей национальной воле и усилиям. Об этом на своей странице в Фейсбук написал государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян, ранее занимающий должность Омбудсмена Арцаха, комментируя последние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о статусе Арцаха и числе проживающих в Республике армян.

В частности, Бегларян подчеркнул, что азербайджанский лидер пытается в очередной раз ввести в заблуждение общественность и международное сообщество. «Алиевы веками приходили и уходили, а армянский Арцах всегда твердо стоял», - подчеркнул он.

В своем заявлении Бегларян выделил несколько примечаний. В частности, он подчеркнул, что Ильхам Алиев в очередной раз оказался прав, когда сказал, что в Азербайджане нет такой территории, как Нагорный Карабах. «Да, Нагорный Карабах всегда находился за пределами Азербайджана, так и дальше будет», - добавил госминистр.

Заявления Алиева о статусе Арцаха Бегларян назвал самообманом и ложью, отметив в этой связи, что, невзирая на потери и трудности, Республика Арцах полноценна, как и в довоенный период. В частности, он подчеркнул, что в Арцахе есть состоявшиеся государственные институты и атрибуты, а также нерушимая воля к их развитию и укреплению. «Народ и власти Арцаха не примут никогда никакого статуса де-юре или де-факто в составе Азербайджана. Последовательной борьбой мы добьемся международного признания нашей независимости», - сказал он.

По мнению экс-Омбудсмена, делая ложные заявления о том, что в Арцахе проживает 25 тыс. человек, в то время когда на самом деле численность населения составляет около 115-120 тыс., Ильхам Алиев признает и принимает, что судьба и будущее Арцаха зависят от его народа, а также пытается с помощью простой уловки исказить действительность.

«Он снова искажает историю, заявляя, что НКАО был искусственным объединением, но представляя это как шаг против Азербайджана, и игнорируя тот факт, что в действительности никто не спрашивал армянский народ, когда Арцах был оккупирован Азербайджаном», - сказал Бегларян. Он отметил, что правда в том, что конфликт начался еще в досоветский период, и несправедливые решения были приняты в первые годы создания СССР, вопреки воле населения Арцаха, которое было в подавляющем большинстве своем армянским.

Следовательно, по убеждению Бегларяна, неуместно рассматривать конфликт с 1988 года, а стоит принять во внимание юридические и исторические факты. В этом контексте он подчеркнул, что Арцах в 1921 году не просто был присоединен к Азербайджану, но также искусственным образом и довольно существенно были сокращены его границы, была насильно изменена демографическая картина региона, был совершен белый геноцид.

«Фактически, возвращаясь к вопросу о формировании НКАО, Алиев принимает необходимость учета основ урегулирования конфликта, включая границы и демографическую картину. И если армяне пришли в Арцах в начале 19 века, то с кем воевали в середине 18 века захватчики Панах и Ибрагим-хан, кто разбил османские войска в Арцахе в начале 18 века, на каком языке имеются многочисленные надписи в средневековых монастырях Гандзасаре и Дадиванке? Или может быть были подкуплены античные и средневековые зарубежные историки, свидетельствующие об армянском Арцахе и т. д. и т. д.?», - вопрошает Бегларян.