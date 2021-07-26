Понедельник, 26 Июля 2021 17:34

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 26 июля в офисе партии власти "Гражданский договор" проводит встречу с новоизбранными депутатами ГД парламента 8-го созыва.

Член ГД, депутат парламента 7-го и уже 8-го созывов, по совместительству шурин Пашиняна Грачья Акопян в беседе с журналистами перед офисом партии сообщил, что не в курсе, какой будет повестка встречи. Он не исключил, что будет обсуждена также ситуация на границе с Азербайджаном.

Напомним, что первое заседание Национального собрания 8-го созыва пройдет 2 августа, в ходе которого народные избранники изберут председателя НС, трех вице-спикеров, счетную комиссию, постоянные комиссии НС и их председателей. В повестке дня также обсуждение проекта закона об изменениях структуры правительства и одобрение программы правительства.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. По их итогам в парламенте 8-го созыва будет 107 депутатов: партия "Гражданский договор" будет иметь 71 мандат, блок "Айастан" - 29, блок "Честь имею" (Республиканская партия Армении и партия Артура Ванецяна "Родина"-ред.) - 7.

22 июля перед началом заседания правительства Пашинян заявил о недопустимости пропаганды насилия и ненависти. В связи с этим он заверил, что избранные власти настроены на конструктивный диалог, основанный на взаимном уважении и на благо страны.