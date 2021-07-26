Понедельник, 26 Июля 2021 17:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 40, 42, 44 на улице Чаренца, жилой дом 39 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 1/2 в 1-ом микрорайоне, жилые дома 1, 3, 5 на улице Ташкент, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 на улице Душанбе, 1, 5, 7 на улице Ашхабад в Аван Ариндже; жилые дома 4 на пр. Гая, 15 на улице Лвовяна, ясли-детский сад N7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом микрорайоне Норкского массива;

11:00-17:00 собственные дома на 9-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 40, 40/1, 40/2 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 67 на улице Аветисяна, жилой дом 15 на пр. Багратуняца, жилой дом 39 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 16 на улице Ехбайрутяна, жилые дома 2, 4, 6 на улице Е.Тадевосяна, 5 на улице Манташяна, подъезды 1-7 жилого дома 15 на улице Чехова, жилые дома 13, 14, 15, 16 во 2-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-16:00 села Араташен, Мусалер, Аревашат и Птгунк;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Азаташен;

10:30-14:30 частично село Айгестан;

10:00-15:00 частично 3-ая улица города Масис;

10:30-16:00 частично село Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-15։00 частично село Елпин;

10։00-16։00 частично село Мартирос;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Джрвеж и Гарни;

в Гегаркуникской области:

11։00-17։00 город Чамбарак, село Ваан, станции сотовых операторов ‘Юком”, “Виваселл-МТС”, ‘ВЕОН Армения”, Телецентр Чамбарака, воинская часть Чамбарака, ЗАО “Чамбараки Арохчутян Кентрон” (“Оздоровительный Центр Чамбарака”);

в Тавушской области:

10:00-11:00 частично улицы Гетапня, Калинина;

11:00-12:00 частично улицы Мясникяна, Камарина в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10:00-12:00 села Ашотаван, Ацаван, Тасик, Салвард, Аревис, Бнунис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-15:30 улица Авангард в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.