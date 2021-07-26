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АрмИнфо. В Апелляционном уголовном суде Республики Армения 26 июля под председательством судьи Армена Даниеляна началось рассмотрение жалобы адвоката на решение об аресте руководителя общины Каджаран Сюникской области Армении Манвела Парамазяна в его отсутствие.
Адвокат Лусине Саакян объяснила отсутствие своего подзащитного недоверием к председательствующему судье. По мнению стороны защиты, Даниелян выполняет заказ властей в связи с чем она ходатайствовала об отводе судьи.
Напомним, суд общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Гагика Погосяна 10 июля принял решение об избрании в отношении мэра Каджарана Манвела Парамазяна меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Парамазяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 38-178, ч. 4 ст. 311, ч. 2 ст. 154.2 УК РА, в частности, он обвиняется в мошенничестве, даче взятки и препятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Лусине Саакян сообщила, что ее подзащитный обвинения не принимает, считает все это частью цепочки развязанного против него политического преследования.
Парамазян состоит в основанной бывшим губернатором Сюника Ваге Акопяном партии <Возрождающаяся Армения>.
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|В Апелляционном уголовном суде Еревана обсуждается вопрос изменения меры пресечения руководителю общины Каджаран в его отсутствие
|В Баку начался процесс над армянским блогером и его другом
|Высший судебный совет Армении отклонил ходатайство Комиссии по предупреждению коррупции о привлечении к дисциплинарной ответственности Рубена Вардазаряна
|Вскоре Министерство здравоохранения Армении введет ограничения для стимулирования процесса вакцинации граждан
|Национальное собрание Армении 8-го созыва 2 августа на первом заседании изберет председателя НС и трех вице-спикеров
|ACBA Bank: На развитие зеленой экономики в Армении будет направлено $5 млн.
|Обеспечивая безопасность движения
|Армянские военнопленные, обвиняемые бакинским судом в "шпионаже", могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 15 лет
|Пашинян ознакомился с работами по капитальному ремонту и техническому перевооружению МЦ "Сурб Григор Лусаворич"
|В Армении по последним данным от коронавируса вакцинировалось 152 529 человек
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|Служба нацбезопасности Армении сообщает о выявление коррупционных преступлений в Ширакской области
|Политолог: В отличие от России, ЕС про деньги, технологии и демократию, но не про войну
|Движение транспорта будет закрыто: Министерства территориального управления и инфраструктур Армении
|Число активных случаев COVID-19 в Армении достигло отметки 4 тыс.
|Туркменистан и Япония привержены традиционным узам дружбы и взаимоподдержки.
|Члены Конгресса США призвали Госдеп приостановить экспорт технологий дронов в Турцию
|Пашинян провел совещание с лидерами внепарламентских политических сил
|Раненый в результате азербайджанской провокации в Гегаркунике военнослужащий находится в крайне тяжелом состоянии.
|Ковид статистика Армении: За сутки количество новых случаев составило 250
|Тегеран готов помочь Еревану и Баку в достижении прочного мира
|Подразделения ПВО ВС Армении пресекли попытку проникновения азербайджанского БПЛА
|Инвестиционный обзор Госдепа США: В Армении создается новая институциональная структура противодействия коррупции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Инвестиционный обзор Госдепа США: Иностранные инвесторы по-прежнему обеспокоены недостаточным уровнем верховенства закона и слабым этическим поведением государственных чиновников
|Банк ВТБ (Армения) подвел итоги акции #cashbackмарафон
|В Армении зарегистрирован рост физического насилия и давления в отношении представителей СМИ
|ВС Азербайджана совершили очередную провокацию на армяно-азербайджанской границе
|Глава офиса Совета Европы в Ереване видит необходимость в укреплении сотрудничества с Конституционным судом Армении
|Линн Трейси рассказала об усилиях США по защите прав семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|В Ереване при поддержке JICA открылась новая реставрационная лаборатория
|Гаяне Габриелян назначена заместителем министра окружающей среды
|У Азербайджана новый глава Генштаба
|Азербайджан сообщает о гибели своего военнослужащего
|Джонатан Лакот: Пока статус Нагорного Карабаха не определен, послы Франции в Баку и в Ереване не могут посетить эти территории
|Франция проявляет интерес к железнодорожному сектору Армении
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|Востоковед: Афганистан вносит коррективы в политику России на Южном Кавказе
|В Лори начались работы по реставрации монастырского комплекса Барцракаш Сурб Григор
|Мавзолей Тюрабек-ханым — еще один шедевр архитектуры города Куня-Ургенч
|Джонатан Лакот об армяно-французском оборонном сотрудничестве и роли России в регионе
|Генпрокуратура Армении: По факту очевидных избирательных преступлений возбуждено 78 уголовных дел, 83 человека привлечены ответственности
|МИД Арцаха отмечает свое 28-летие
|Ильхам Алиев уже не скрывает своих намерений захватить территории Армении - в ответ немое молчание
|Эдуард Арутюнян будет руководить отделом протокола аппарата премьер-министра до 28 августа 2022 года
|За сутки в Армении подтвердился 121 новый случай заражения коронавирусом, скончалось - 4
|Лавров и Зась обсудили обстановку в зоне ответственности ОДКБ
|Министерство юстиции РА и Фонд ФУА подписали Меморандум о взаимопонимании
|Постпред Армении в ОБСЕ: Текущие кризисы безопасности требуют не слов, а действий
|В Баку вынесен приговор 13 армянским пленным
|Грузинская авиакомпания "MyWay" начала выполнение полетов по направлению Тбилиси - Ереван - Тбилиси
|Руководителем фракции блока "Айастан" стал Сейран Оганян
|Телефонный разговор Пашиняна с Путиным: в сообщении армянской стороны говорится о том, что был затронут вопрос возвращения пленных
|Москва: Урегулирование приграничных инцидентов должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими мерами
|Анаит Аванесян: Армении пока не удалось обеспечить масштабный охват вакцинации населения
|Читать больше
|Политолог: То, как далеко зайдет Запад в Армении зависит от самой Армении и от геополитики
|Политолог: В отличие от России, ЕС про деньги, технологии и демократию, но не про войну
|Аналитик: Путин прекрасно понимает, что чем больше он давит на Армению, тем больше в Армении становится Евросоюза
|Востоковед: Афганистан вносит коррективы в политику России на Южном Кавказе
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