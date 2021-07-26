Понедельник, 26 Июля 2021 17:08

АрмИнфо. В Апелляционном уголовном суде Республики Армения 26 июля под председательством судьи Армена Даниеляна началось рассмотрение жалобы адвоката на решение об аресте руководителя общины Каджаран Сюникской области Армении Манвела Парамазяна в его отсутствие.

Адвокат Лусине Саакян объяснила отсутствие своего подзащитного недоверием к председательствующему судье. По мнению стороны защиты, Даниелян выполняет заказ властей в связи с чем она ходатайствовала об отводе судьи.

Напомним, суд общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Гагика Погосяна 10 июля принял решение об избрании в отношении мэра Каджарана Манвела Парамазяна меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Парамазяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 38-178, ч. 4 ст. 311, ч. 2 ст. 154.2 УК РА, в частности, он обвиняется в мошенничестве, даче взятки и препятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Лусине Саакян сообщила, что ее подзащитный обвинения не принимает, считает все это частью цепочки развязанного против него политического преследования.

Парамазян состоит в основанной бывшим губернатором Сюника Ваге Акопяном партии <Возрождающаяся Армения>.