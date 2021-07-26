Понедельник, 26 Июля 2021 17:02

АрмИнфо. В бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс в отношении армянского блогера Геворка Суджана, захваченного азербайджанскими военнослужащими в ходе 44-х дневной войны в Нагорном Карабахе.

Напомним, что кроме Геворка Суджяна в плен попал и его друг Давид Давтян. Оба они граждане Армении и гражданские лица - члены благотворительной общественной организации "Новая Армения Родина - Диаспора".

Суджян во время войны оказывал гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха, а после прекращения боев решил на месте ознакомиться с ситуацией. И хотя азербайджанская сторона отказывается сообщать, при каких обстоятельствах гражданские лица попали в плен, по информации Офиса защитника прав человека Армении, это произошло на участке дороги <Бердзор - Шуши> на территории Лачинского коридора, который по <букве> Трехстороннего соглашения от 9 ноября не подпадал под контроль азербайджанских военных.

Как отмечают наблюдатели в Армении, позорный фарс судебных разбирательств, устроенный Ильхамом Алиевым над военнопленными и гражданскими лицами, строго противоречащий трехсторонним договоренностям по Арцаху, направлен на усиление давления на Армении с целью подписания мирного соглашения в обход международно признанного формата урегулирования под эгидой МГ ОБСЕ. Именно поэтому, даже блогеры и представители благотворительных миссий Армении подпали в бакинском суде под статьи <особо тяжких преступлений>