Понедельник, 26 Июля 2021 17:00

АрмИнфо. Высший судебный совет (ВСС) Армении 26 июля принял решение отклонить представленное Комиссией по предупреждению коррупции ходатайство о привлечении к дисциплинарной ответственности председателя ВСС (полномочия приостановлены) Рубена Вардазаряна по факту выявления неточностей в его декларации о доходах в связи с нарушением сроков.

Ранее, пресс-служба аппарата ВСС сообщила, что судебный орган принял решение о приостановлении полномочий Рубена Вардазаряна как судьи и члена (председателя) ВСС до завершения уголовного дела, возбужденного в отношении последнего. "15 апреля 2021 года на закрытом заседании Высший судебный совет, принимая за основание сообщение генерального прокурора о возбуждении уголовного преследования в отношении председателя Высшего судебного совета, судьи суда первой инстанции города Еревана Рубена Вардазаряна, не связанного с исполнением его полномочий, и руководствуясь пунктом 7 статьи 86, частями 1 и 1.1 статьи 165 <Судебного кодекса Республики Армения>, принял решение о приостановлении полномочий Рубена Вардазаряна как судьи и члена (председателя) ВСС до завершения уголовного дела, возбужденного в отношении последнего>, - говорилось в сообщении.

Специальная следственная служба предъявила обвинение Рубену Вардазаряну по ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Армении - воспрепятствование осуществлению правосудия и следствию, совершенные лицом с использованием своего должностного положения. В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде. В Генпрокуратуре пояснили, что дело не связано с профессиональной деятельностью Рубена Вардазаряна, не сообщив других подробностей. Вардазарян убежден, что власть таким образом пытается отстранить его от должности председателя ВСС. Обязанности председателя Высшего судебного совета исполняет старший по возрасту, ученый-член Высшего судебного совета Гагик Джангирян.

Тем не менее, в начале июля суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Давида Арутюняна удовлетворил жалобу адвоката на решение о привлечении Рубена Вардазаряна в качестве обвиняемого, обязав устранить нарушение его прав и законных интересов. Таким образом, суд констатировал, что орган, осуществляющий производство, был обязан преодолеть функциональную неприкосновенность Рубена Вардазаряна, чего сделано не было. После вступления судебного акта в законную силу уголовное дело должно быть прекращено, а полномочия Вардазаряна, по всей вероятности, восстановлены.

Несмотря на то, что упомянутый судебный акт вступает в законную силу с момента оглашения и подлежит исполнению, однако решение до сих пор не приведено в исполнение и нарушенные права Вардазаряна не восстановлены. Прокуратура сообщила о подаче апелляционной жалобы на решение суда общей юрисдикции, хотя обжалование не приостанавливает исполнения судебного акта, но ССС не прекратила уголовное преследование. В свою очередь ВСС заявил, что не может обратиться к вопросу о пересмотре решения о приостановлении полномочий Рубена Вардазаряна, пока уголовное преследование в отношении него не прекращено. Вардазарян подал в суд на Высший судебный совет Армении, требуя восстановить его полномочия в качестве председателя ВСС.