Понедельник, 26 Июля 2021 16:35

АрмИнфо. Вакцинация от коронавируса в Армении не станет обязательной, однако Министерство здравоохранения страны готовит пакет ограничений для невакцинированных граждан. Об этом в ходе брифинга сообщила и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян. В частности, она сообщила, что пакет ограничений будет представлен общественности во второй половине августа этого года.

<Это болезнь серьезно угрожает здоровью общества. Ведь мы видим в каком коллапсе оказываются страны, когда ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля, и речь идет не только о здравоохранительной системе, но и об экономике в целом. Поэтому, полагаю, что для создания общественного иммунитета, каждый гражданин должен активно внести свой вклад в борьбу с пандемией>, - подчеркнула Аванесян. При этом она добавила, что Минздрав разработал также стимулирующие мероприятия для повышения уровня вакцинации граждан. По словам и.о. главы ведомства, последние будут связаны со сферой культуры. В частности, вакцинированным гражданам будут предоставлены билеты для участия в культурных мероприятиях, посещения театров, оперы.

Отметим, что по положению на 25 июля в Армении от коронавируса вакцинировалось 152 529 человек. С момента вспышки пандемии в Армении было зарегистрировано 228 910 случаев заражения коронавирусом (17,5%), при этом выздоровело 219 168 человек (95,7%), количество летальных исходов достигло 4 590 (2%). В общей сложности в стране провели 1 310 356 тестов на коронавирус.