Понедельник, 26 Июля 2021 16:23

АрмИнфо. 2 августа на первом заседании Национального собрания 8-го созыва народные избранники изберут председателя НС, трех вице-спикеров.

Помимо этого, согласно информации пресс-службы парламента, депутаты изберут счетную комиссию, постоянные комиссии НС и их председателей.

В повестке дня также обсуждение проекта закона об изменениях структуры правительства и одобрение программы правительства.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. Согласно данным избиркома, в парламент прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" - 53.92% (687 251 человек), блок "Армения" - 2 1,04% (268 165 человек), блок "Честь имею" - 5.23% (66 633 человек). Итоги выборов в Конституционном суде обжаловали четыре политические силы: блоки "Армения", "Честь имею", партии "Пробуждение" и партия "Армянская родина". 17 июля Конституционный суд своим решением оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года.

В парламенте 8-го созыва будет 107 депутатов: партия "Гражданский договор" будет иметь 71 мандат, блок "Айастан" - 29, блок "Честь имею" (Республиканская партия Армении и партия Артура Ванецяна "Родина"-ред.) - 7.