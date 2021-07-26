Понедельник, 26 Июля 2021 15:41

АрмИнфо. В результате сотрудничества ACBA Bank, ACBA Leasing и программы GEFF (Финансирование зеленой экономики) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) $5 млн. будет направлено на развитие зеленой экономики в Армении посредством финансирования бизнес-проектов в сфере энергосбережения, адаптации климата и возобновляемой энергетики.

Согласно сообщению пресс-службы ACBA Bank, привлеченные средства будут предоставлены, как в драмах, так и долларах. Благодаря программе хозсубъекты получат возможность повысить эффективность своего бизнеса используя солнечные фотовольтовые станции, энергоэффективные транспортные и строительные техники, двигатели и насосы, производственные технологии и свыше 1500 других высокоэффективных технологий.

«Зеленые инвестиции в Армении имеют высокий потенциал развития. Благодаря этому сотрудничеству у нас появится возможность содействовать более широкими средствами развитию этих сфер», - отметил гендиректор ACBA Leasing Агаси Гаспарян.

В свою очередь заместитель руководителя программы GEFF в Армении Андро Бутхуз отметил: «GEFF придает важность финансированию технологий и проектов, отличающихся высокой эффективностью. А поскольку такие инвестиции очень целенаправленны, и требуют комплексного подхода, вместе с нашими партнерскими финансовыми учреждениями мы не жалеем усилий чтобы проинформировать и подготовить наших клиентов. Таким примером стало недавнее совместное мероприятие с ACBA Bank и ACBA Leasing, организованное специально для бизнеса строительного сектора».

Условия лизинга в рамках сотрудничества представлены по следующей ссылке: http://www.acbaleasing.am/news/geff.html .

С каталогом зеленых технологий GEFF можно ознакомиться по ссылке: https://techselector.com/armenia-am/ .

Согласно источнику, с 2019 года ACBA Leasing присоединилась к первому этапу программы GEFF и профинансировала производство чистой энергии 3.6 ГВтч/год, способствуя предотвращению выброса парниковых газов в объеме 1 864 тонн в год.