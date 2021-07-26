Понедельник, 26 Июля 2021 14:54

АрмИнфо.В Бакинском суде по тяжким преступлениям 26 июля продолжается судебный процесс по уголовному делу Давтяна Давида Тиграновича и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых "азербайджанским правосудием" "в шпионаже против Азербайджана".

Как сообщает Тренд, судья сообщил, что если по итогам судебного следствия вина обвиняемых будет доказана, то они могут быть лишены свободы сроком до 15 лет.

Отмечается, что "обвиняемые Давтян и Суджян частично признали свою вину, сообщив, что незаконно пересекли государственную границу Азербайджана".

Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статьям 228 (незаконное хранение оружия), 276 (шпионаж), 279 (создание вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законодательством) и 318 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.