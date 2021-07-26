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АрмИнфо.В Бакинском суде по тяжким преступлениям 26 июля продолжается судебный процесс по уголовному делу Давтяна Давида Тиграновича и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых "азербайджанским правосудием" "в шпионаже против Азербайджана".
Как сообщает Тренд, судья сообщил, что если по итогам судебного следствия вина обвиняемых будет доказана, то они могут быть лишены свободы сроком до 15 лет.
Отмечается, что "обвиняемые Давтян и Суджян частично признали свою вину, сообщив, что незаконно пересекли государственную границу Азербайджана".
Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статьям 228 (незаконное хранение оружия), 276 (шпионаж), 279 (создание вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законодательством) и 318 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.
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|Вскоре Министерство здравоохранения Армении введет ограничения для стимулирования процесса вакцинации граждан
|Национальное собрание Армении 8-го созыва 2 августа на первом заседании изберет председателя НС и трех вице-спикеров
|ACBA Bank: На развитие зеленой экономики в Армении будет направлено $5 млн.
|Обеспечивая безопасность движения
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|Туркменистан и Япония привержены традиционным узам дружбы и взаимоподдержки.
|Члены Конгресса США призвали Госдеп приостановить экспорт технологий дронов в Турцию
|Пашинян провел совещание с лидерами внепарламентских политических сил
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|Инвестиционный обзор Госдепа США: В Армении создается новая институциональная структура противодействия коррупции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Инвестиционный обзор Госдепа США: Иностранные инвесторы по-прежнему обеспокоены недостаточным уровнем верховенства закона и слабым этическим поведением государственных чиновников
|Банк ВТБ (Армения) подвел итоги акции #cashbackмарафон
|В Армении зарегистрирован рост физического насилия и давления в отношении представителей СМИ
|ВС Азербайджана совершили очередную провокацию на армяно-азербайджанской границе
|Глава офиса Совета Европы в Ереване видит необходимость в укреплении сотрудничества с Конституционным судом Армении
|Линн Трейси рассказала об усилиях США по защите прав семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|В Ереване при поддержке JICA открылась новая реставрационная лаборатория
|Гаяне Габриелян назначена заместителем министра окружающей среды
|У Азербайджана новый глава Генштаба
|Азербайджан сообщает о гибели своего военнослужащего
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|В Лори начались работы по реставрации монастырского комплекса Барцракаш Сурб Григор
|Мавзолей Тюрабек-ханым — еще один шедевр архитектуры города Куня-Ургенч
|Джонатан Лакот об армяно-французском оборонном сотрудничестве и роли России в регионе
|Генпрокуратура Армении: По факту очевидных избирательных преступлений возбуждено 78 уголовных дел, 83 человека привлечены ответственности
|МИД Арцаха отмечает свое 28-летие
|Ильхам Алиев уже не скрывает своих намерений захватить территории Армении - в ответ немое молчание
|Эдуард Арутюнян будет руководить отделом протокола аппарата премьер-министра до 28 августа 2022 года
|За сутки в Армении подтвердился 121 новый случай заражения коронавирусом, скончалось - 4
|Лавров и Зась обсудили обстановку в зоне ответственности ОДКБ
|Министерство юстиции РА и Фонд ФУА подписали Меморандум о взаимопонимании
|Постпред Армении в ОБСЕ: Текущие кризисы безопасности требуют не слов, а действий
|В Баку вынесен приговор 13 армянским пленным
|Грузинская авиакомпания "MyWay" начала выполнение полетов по направлению Тбилиси - Ереван - Тбилиси
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|Востоковед: Афганистан вносит коррективы в политику России на Южном Кавказе
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