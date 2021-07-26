Понедельник, 26 Июля 2021 14:22

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян в сопровождении и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян посетил Медицинский центр "Сурб Григор Лусаворич" ("Святого Григория Просветителя"), ознакомился с работами по капитальному ремонту и техническому перевооружению, начатыми в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в ходе экскурсии директор медицинского центра Арман Овакимян представил проделанную работу. В частности, постановление Правительства РА от 2019 г., нейрохирургическая операционная МЦ оборудована нейрохирургическим навигатором 3D, хирургическим микроскопом, эндоскопическим оборудованием, современным операционным столом и системой освещения. Также были закуплены диагностические приборы: компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, ультразвуковое оборудование.

Приказом министра здравоохранения от 2 апреля 2020 г. МЦ был перепрофилирован и до сегодняшнего дня осуществляет только медицинское обслуживание пациентов COVID-19. В результате перепрофилирования около 17 000 пациентов получили медицинскую помощь в центре, 70% из которых находились в критическом состоянии.

Один из операционных залов медицинского центра перепрофилирован под родильное отделение, оснащенное допплеровской аппаратурой, интенсивной терапией и реанимационным центром.

В результате проведенных строительных работ было сдано в эксплуатацию новое реанимационное отделение на 40 коек, в результате чего медицинский центр стал центром с самым большим коечным фондом по оказанию реанимационных услуг в стране. Отремонтированы 9 операционных. Диагностическое отделение оснащено полностью цифровыми дистанционно управляемыми рентгенографически-флюороскопическими, стационарными цифровыми рентгеновскими системами.

Были проведены работы по капремонту и реконструкции в здании медпункта и во дворе. В частности, модернизирована система канализации, построена вертолетная взлетно- посадочная полоса для экстренного вывоза пациентов из медицинских центров в регионах.