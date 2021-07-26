Понедельник, 26 Июля 2021 14:09

АрмИнфо. Подразделения азербайджанских ВС 26 июля около 03:30 утра из огнестрельного оружия разного калибра открыли огонь в направлении армянских позиций в Гегаруникской области. Как сообщает пресс- служба Министерства обороны, с армянской стороны жертв нет.

Кроме того, начиная с 11:30 26 июля противник вновь нарушил режим прекращения огня в направлении армянских позиций в Ерасхе Араратской области. Выстрелы наносились из огнестрельного оружия разного калибра. Согласно источнику, армянская сторона приняла ответные меры.