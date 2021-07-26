Понедельник, 26 Июля 2021 13:52

АрмИнфо.Конфликт, напряженность между Арменией и Азербайджаном продолжает оставаться мощной козырной картой в руках России. Подобное мнение выразил АрмИнфо грузинский политолог Гела Васадзе.

"Москва была заинтересована в поддержании этого конфликта, скажем так, на плаву на протяжении всей истории его существования. С самого его возникновения. В этом свете, то, что и сегодня именно Россия заинтересована в его сохранении, сомнений вызывать не может. И конечно, это не является случайностью. Москва сегодня находится в процессе переформатирования и обновления отношений, как с Ереваном, так и Баку и, конечно, стремиться их углубить и усилить", - подчеркнул он.

При этом, политолог выразил убеждение, что продолжение противостояния никоим образом не исходит из интересов, только-только начинающей отходить от последствий прошлогодней войны, Армении. А также не соответствует интересам Азербайджана, для которого сейчас крайне важно добиться открытия коридора в Нахиджеван. Меж тем, конфликт, по убеждению Васадзе, никоим образом благоприятствует подобным замыслам Баку.

Конфликт, по его оценкам, не в интересах и США, Франции и даже Турции. В первую очередь ввиду отсутствия перспектив получения ими каких-либо политических профитов в результате обострения ситуации между Арменией и Азербайджаном. ЕС, в свою очередь, согласно Васадзе, является игроком, обеспечивающим техническое содействие, финансовые вливания, содействующим развитию демократии, но не поставщиком безопасности.

Европейские инициативы по предоставлению содействия в миллиарды евро Армении и Грузии политолог рассматривает именно в этом свете. В данном контексте, Васадзе отметил отсутствие каких-либо признаков готовности у ЕС в целом, и любой европейской страны в частности к применению военной силы на Южном Кавказе. Без чего говорить об обеспечении безопасности, на его взгляд, бессмысленно.

В любом случае, по его оценкам, интерес ЕС к Южному Кавказе в свете важной роли региона в системе коммуникаций между рынками Азии и Европы, сегодня налицо. Особенно на фоне происходящего сегодня переформатирования региона, что является достаточно интересным процессом, в котором у всех его сторон свой политический инструментарий. Также понятно, что в случае ЕС - это программное финансирование для поддержания стабильности в регионе, способствующем формированию для Европы альтернатив для поставок газа.

"Недавний визит председателя Евросовета Шарля Мишеля во все три страны Южного Кавказа говорит о том, что Евросоюз присутствует там, где его присутствие желают видеть. Тем не менее, я бы не стал связывать с возможностью вовлечения Брюсселя в процесс урегулирования карабахского конфликта каких-либо надежд. ЕС про деньги, технологии и демократию. ЕС не про войну. И в этом свете, я оцениваю роль ЕС в урегулировании карабахского конфликта как символическую, но не более того", - подытожил Васадзе.