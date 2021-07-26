Понедельник, 26 Июля 2021 13:51

АрмИнфо.В связи с ремонтными работами с 26 июля по 1 октября 300-метровый участок улицы Гарибджанян в городе Артике будет закрыт для движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур Армении, обусловлено это ремонтом участка автодороги республиканского значения Артик-Пемзашен (0 + 000 км 8 + 900).

Напомним, что согласно предвыборным обещаниям партии "Гражданский договор", в предстоящие пять лет в республике должны быть построены 2600 км автомобильных дорог, 500 детских садов, 300 школ, будет начато и завершено строительство 15 водохранилищ. Как 22 июля на заседании правительства заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, у правительства большие планы, но имеющийся строительный потенциал не позволяет реализовать программы в полном масштабе, в связи с чем власти РА приглашают международных партнеров и строительные организации диаспоры к участию в данной масштабной инвестиционной программе, рассчитанной на 5 лет. Пашинян выразил надежду, что приход иностранных компаний на армянский рынок позволит внедрить новые стандарты строительства и обеспечить новое качество организации работ.

На модернизацию дорого в 2021 году госбюджетом выделено на модернизацию дорог было выделено 33 млрд. драмов.